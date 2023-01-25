https://ria.ru/20230125/omsk-1847258857.html

Губернатор Омской области рассказал о росте промышленности в 2022 году

Губернатор Омской области рассказал о росте промышленности в 2022 году - РИА Новости, 25.01.2023

Губернатор Омской области рассказал о росте промышленности в 2022 году

Губернатор Омской области на пресс-конференции с представителями СМИ обозначил ключевые события и достижения в социально-экономической жизни региона, а также... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T10:20

2023-01-25T10:20

2023-01-25T11:07

омская область

экономика

александр бурков

омская область

россия

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ОМСК, 25 янв - РИА Новости. Губернатор Омской области на пресс-конференции с представителями СМИ обозначил ключевые события и достижения в социально-экономической жизни региона, а также реализованные и перспективные проекты, рассказали в пресс-службе областного правительства. Во время встречи с представителями СМИ, посвящённой основным итогам прошлого года и планам на 2023 год, губернатор Омской области назвал главным событием 2022 года начало военной спецоперации на Украине. Александр Бурков сравнил то время с пандемией, когда западные аналитики предрекали крах российской экономике и обвал рубля. "На самом деле картина совершенно иная – сегодня и курс рубля стабильный, и товары народного потребления не исчезли с полок, они есть на любой выбор на прилавках, пришли и новые бренды. А самое главное - освободились полки для наших отечественных товаров. Это ещё один толчок для наших производителей в разных отраслях. Пенсии индексируются. Зарплата начинает расти, в том числе за счёт роста заказов в оборонке", - отметил глава региона. Рост промышленного производства в Омской области по итогам года составил 105%. В абсолютных цифрах бюджет получил дополнительно 12,8 миллиарда рублей. По словам губернатора, экономика выстояла, и ситуация остаётся стабильной, несмотря на существующие сложности.

https://ria.ru/20230124/gazifikatsiya-1847130135.html

https://ria.ru/20230121/trudoustroystvo-1846490984.html

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экономика, александр бурков, омская область, россия