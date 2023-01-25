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Губернатор Омской области рассказал о росте промышленности в 2022 году - РИА Новости, 25.01.2023
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Омская область
https://ria.ru/20230125/omsk-1847258857.html
Губернатор Омской области рассказал о росте промышленности в 2022 году
Губернатор Омской области рассказал о росте промышленности в 2022 году - РИА Новости, 25.01.2023
Губернатор Омской области рассказал о росте промышленности в 2022 году
Губернатор Омской области на пресс-конференции с представителями СМИ обозначил ключевые события и достижения в социально-экономической жизни региона, а также... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T10:20
2023-01-25T11:07
омская область
экономика
александр бурков
омская область
россия
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ОМСК, 25 янв - РИА Новости. Губернатор Омской области на пресс-конференции с представителями СМИ обозначил ключевые события и достижения в социально-экономической жизни региона, а также реализованные и перспективные проекты, рассказали в пресс-службе областного правительства. Во время встречи с представителями СМИ, посвящённой основным итогам прошлого года и планам на 2023 год, губернатор Омской области назвал главным событием 2022 года начало военной спецоперации на Украине. Александр Бурков сравнил то время с пандемией, когда западные аналитики предрекали крах российской экономике и обвал рубля. "На самом деле картина совершенно иная – сегодня и курс рубля стабильный, и товары народного потребления не исчезли с полок, они есть на любой выбор на прилавках, пришли и новые бренды. А самое главное - освободились полки для наших отечественных товаров. Это ещё один толчок для наших производителей в разных отраслях. Пенсии индексируются. Зарплата начинает расти, в том числе за счёт роста заказов в оборонке", - отметил глава региона. Рост промышленного производства в Омской области по итогам года составил 105%. В абсолютных цифрах бюджет получил дополнительно 12,8 миллиарда рублей. По словам губернатора, экономика выстояла, и ситуация остаётся стабильной, несмотря на существующие сложности.
https://ria.ru/20230124/gazifikatsiya-1847130135.html
https://ria.ru/20230121/trudoustroystvo-1846490984.html
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экономика, александр бурков, омская область, россия
Омская область , Экономика, Александр Бурков, Омская область, Россия
10:20 25.01.2023 (обновлено: 11:07 25.01.2023)
 
Губернатор Омской области рассказал о росте промышленности в 2022 году

Губернатор Омской области Бурков рассказал о росте промышленного сектора на фоне санкций

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Губернатор Омской области Александр Бурков. Архивное фото
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ОМСК, 25 янв - РИА Новости. Губернатор Омской области на пресс-конференции с представителями СМИ обозначил ключевые события и достижения в социально-экономической жизни региона, а также реализованные и перспективные проекты, рассказали в пресс-службе областного правительства.
Во время встречи с представителями СМИ, посвящённой основным итогам прошлого года и планам на 2023 год, губернатор Омской области назвал главным событием 2022 года начало военной спецоперации на Украине. Александр Бурков сравнил то время с пандемией, когда западные аналитики предрекали крах российской экономике и обвал рубля.
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 16:27Омская область
Губернатор Омской области ввел новые льготные категории на догазификацию
"На самом деле картина совершенно иная – сегодня и курс рубля стабильный, и товары народного потребления не исчезли с полок, они есть на любой выбор на прилавках, пришли и новые бренды. А самое главное - освободились полки для наших отечественных товаров. Это ещё один толчок для наших производителей в разных отраслях. Пенсии индексируются. Зарплата начинает расти, в том числе за счёт роста заказов в оборонке", - отметил глава региона.
Рост промышленного производства в Омской области по итогам года составил 105%. В абсолютных цифрах бюджет получил дополнительно 12,8 миллиарда рублей. По словам губернатора, экономика выстояла, и ситуация остаётся стабильной, несмотря на существующие сложности.
Губернатор Александр Бурков
21 января, 18:02Омская область
Губернатор Омской области рассказал о вакансиях на оборонных предприятиях
 
Омская областьЭкономикаАлександр БурковОмская областьРоссия
 
 
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