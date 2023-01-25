https://ria.ru/20230125/obuchenie-1847442766.html
Белый дом заявил о начале программы обучения украинцев работе с Abrams
Белый дом заявил о начале программы обучения украинцев работе с Abrams - РИА Новости, 25.01.2023
Белый дом заявил о начале программы обучения украинцев работе с Abrams
США начинают работать над программой подготовки украинцев для использования танков Abrams, сообщила на брифинге в среду высокопоставленный представитель... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T20:22
2023-01-25T20:22
2023-01-25T20:22
в мире
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. США начинают работать над программой подготовки украинцев для использования танков Abrams, сообщила на брифинге в среду высокопоставленный представитель американской администрации. США отправят на Украину 31 танк M1 Abrams. "Сейчас мы начинаем работать над программой обширной подготовки, поскольку эти танки - сложная система, которая требует большой подготовки и технической поддержки", - сказала представитель администрации. Она отметила, что частью подготовки будет как обучение работе с танком, так и обучение его техническому обслуживанию и поддержанию в рабочем состоянии. Как сообщили в администрации, место, где будет проходить подготовка, пока не определено, но "это будет происходить за пределами Украины". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230125/abrams-1847439681.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, украина, россия, сша, нато
В мире, Сергей Лавров, Украина, Россия, США, НАТО
Белый дом заявил о начале программы обучения украинцев работе с Abrams
Белый дом: США начинают работу над программой подготовки украинцев к использованию Abrams
ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. США начинают работать над программой подготовки украинцев для использования танков Abrams, сообщила на брифинге в среду высокопоставленный представитель американской администрации.
США отправят на Украину
31 танк M1 Abrams.
"Сейчас мы начинаем работать над программой обширной подготовки, поскольку эти танки - сложная система, которая требует большой подготовки и технической поддержки", - сказала представитель администрации.
Она отметила, что частью подготовки будет как обучение работе с танком, так и обучение его техническому обслуживанию и поддержанию в рабочем состоянии.
Как сообщили в администрации, место, где будет проходить подготовка, пока не определено, но "это будет происходить за пределами Украины".
Россия
ранее направила странам НАТО
ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.