https://ria.ru/20230125/obstrel-1847234541.html
Украинские войска обстреляли Рубежное
Украинские войска обстреляли Рубежное - РИА Новости, 25.01.2023
Украинские войска обстреляли Рубежное
Украинские войска выпустили по городу Рубежное в Луганской народной республике две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщили в среду в представительстве ЛНР в Совместном... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T07:52
2023-01-25T07:52
2023-01-25T07:52
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
луганская народная республика
рубежное
украина
сцкк
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ЛУГАНСК, 25 янв – РИА Новости. Украинские войска выпустили по городу Рубежное в Луганской народной республике две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщили в среду в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 05.15 (совпадает с мск – ред.) по населенному пункту Рубежное с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)", - отмечается в телеграм-канале ведомства.
https://ria.ru/20230125/zaporozhe-1847232799.html
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происшествия, россия, луганская народная республика, рубежное, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Луганская Народная Республика, Рубежное, Украина, СЦКК
Украинские войска обстреляли Рубежное
Украинские войска выпустили по Рубежному две ракеты HIMARS