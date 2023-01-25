https://ria.ru/20230125/obstrel-1847234541.html

Украинские войска обстреляли Рубежное

Украинские войска обстреляли Рубежное - РИА Новости, 25.01.2023

Украинские войска обстреляли Рубежное

Украинские войска выпустили по городу Рубежное в Луганской народной республике две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщили в среду в представительстве ЛНР в Совместном... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T07:52

2023-01-25T07:52

2023-01-25T07:52

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

луганская народная республика

рубежное

украина

сцкк

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ЛУГАНСК, 25 янв – РИА Новости. Украинские войска выпустили по городу Рубежное в Луганской народной республике две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщили в среду в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 05.15 (совпадает с мск – ред.) по населенному пункту Рубежное с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)", - отмечается в телеграм-канале ведомства.

https://ria.ru/20230125/zaporozhe-1847232799.html

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луганская народная республика

рубежное

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происшествия, россия, луганская народная республика, рубежное, украина, сцкк