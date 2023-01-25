https://ria.ru/20230125/obrazovanie-1847226598.html
Россияне стали больше ценить высшее образование, показал опрос
Россияне стали больше ценить высшее образование, показал опрос - РИА Новости, 25.01.2023
Россияне стали больше ценить высшее образование, показал опрос
Больше половины россиян (51%) не согласны с тем, что значимость высшего образования преувеличена, в 2020 году так считали 35%, свидетельствуют результаты опроса РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T04:40
2023-01-25T04:40
2023-01-25T04:40
общество
россия
вциом
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Больше половины россиян (51%) не согласны с тем, что значимость высшего образования преувеличена, в 2020 году так считали 35%, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Значимость высшего образования не преувеличена, считает 51% россиян. Чаще всего такого мнения придерживаются люди от 45 до 59 лет (56%) и люди от 60 лет (55%). Те, кому от 18 до 24, считают значимость высшего образования не преувеличенной в 37% случаев. Обратной точки зрения придерживаются 45% опрошенных. Среди них - 60% тех, кому от 18 до 24 лет, и 52% тех, кому от 25 до 34 лет. Так чаще думают те, у кого неполное среднее образование (63%), среднее специальное образование (51%) или среднее образование (50%). Реже - люди с неоконченным высшим образованием (38%). Всероссийский телефонный опрос " ВЦИОМ -Спутник" проведен 22 января. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20230125/studenty-1847224397.html
https://ria.ru/20230125/otkhody-1847225240.html
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общество, россия, вциом
Россияне стали больше ценить высшее образование, показал опрос
ВЦИОМ: доля россиян, отмечающих значимость высшего образования, выросла на 16 процентов
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Больше половины россиян (51%) не согласны с тем, что значимость высшего образования преувеличена, в 2020 году так считали 35%, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Значимость высшего образования не преувеличена, считает 51% россиян. Чаще всего такого мнения придерживаются люди от 45 до 59 лет (56%) и люди от 60 лет (55%). Те, кому от 18 до 24, считают значимость высшего образования не преувеличенной в 37% случаев.
Обратной точки зрения придерживаются 45% опрошенных. Среди них - 60% тех, кому от 18 до 24 лет, и 52% тех, кому от 25 до 34 лет. Так чаще думают те, у кого неполное среднее образование (63%), среднее специальное образование (51%) или среднее образование (50%). Реже - люди с неоконченным высшим образованием (38%).
Всероссийский телефонный опрос " ВЦИОМ
-Спутник" проведен 22 января. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ
. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.