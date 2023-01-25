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Глава Генштаба Чехии рассказал о проблемах с набором новобранцев - РИА Новости, 25.01.2023
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Глава Генштаба Чехии рассказал о проблемах с набором новобранцев
Глава Генштаба Чехии рассказал о проблемах с набором новобранцев - РИА Новости, 25.01.2023
Глава Генштаба Чехии рассказал о проблемах с набором новобранцев
Чешской армии с трудом удается набирать новобранцев, например, в 2022 году вместо запланированных 2,2 тысячи человек армейские ряды возросли, с учетом... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T18:21
2023-01-25T18:21
в мире
чехия
нато
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ПРАГА, 25 янв – РИА Новости. Чешской армии с трудом удается набирать новобранцев, например, в 2022 году вместо запланированных 2,2 тысячи человек армейские ряды возросли, с учетом уволившихся, всего лишь на 269 человек, сообщил в среду в интервью агентству ЧТК начальник генштаба чешской армии Карел Ржегка. "Перед чешской армией стоит задача в течение ближайших 7 лет увеличить, исходя из поставленных перед нею задач, свой кадровый состав до 30 тысяч человек (в настоящее время, по данным минобороны, 27,1 тысячи – ред.). В частности, в 2023 году минобороны поставило целью набрать 2,2 тысячи новобранцев, из которых 500 человек стали бы студентами Университета обороны. Однако реальный прирост численности армии с каждым годом снижается из-за ухода большого числа военнослужащих "на гражданку". Например, в 2022 году кадровый состав армии возрос всего на 269 человек", - сказал Ржегка. В настоящее время руководство генштаба готовит обширный анализ причин, из-за которых молодые люди стремятся в армию или, наоборот, игнорируют ее, а также из-за которых спешат по окончании контракта покинуть армейские ряды. "Главное в армии – это люди, и они же являются самой большой проблемой, потому что вы можете купить танки, но вы просто не можете купить людей. Чтобы привлечь в армию молодежь, а потом удержать ее, необходимо иметь современные казармы и учебные центры, современную организационную структуру", - сказал Ржегка. Как считает начальник генштаба, в армии необходимо смягчить некоторые "бессмысленные меры" типа гонения на татуировки, что препятствует поступлению некоторых молодых людей на военную службу. "Сегодня уже не то время, когда татуировки имели только преступники, сегодня они стали весьма распространенным явлением среди молодежи", - отметил генерал. Как отметил Ржегка, оборонное ведомство в Чехии долгое время недооценивалось и недофинансировалось, и исправить ситуацию за короткий срок будет нелегко, несмотря на то, что кабмин республики принял решение о выделении на нужды минобороны 2% ВВП не в 2025 году, как поначалу планировал, а уже в 2024 году. По словам Ржегки, двухпроцентные расходы на оборону в нынешних условиях считаются в НАТО абсолютным минимумом. Уже во многих странах-членах альянса говорится о необходимости переоценки и увеличения двухпроцентных обязательств, а ряд стран уже преодолел этот рубеж.
https://ria.ru/20230125/mobilizatsiya-1847326087.html
https://ria.ru/20221222/vsu-1840602783.html
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в мире, чехия, нато
В мире, Чехия, НАТО
18:21 25.01.2023
 
Глава Генштаба Чехии рассказал о проблемах с набором новобранцев

Начальник Генштаба Чехии Ржегка заявил, что в армию с трудом удается набирать новобранцев

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФлаг Чехии
Флаг Чехии - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаг Чехии. Архивное фото
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ПРАГА, 25 янв – РИА Новости. Чешской армии с трудом удается набирать новобранцев, например, в 2022 году вместо запланированных 2,2 тысячи человек армейские ряды возросли, с учетом уволившихся, всего лишь на 269 человек, сообщил в среду в интервью агентству ЧТК начальник генштаба чешской армии Карел Ржегка.
"Перед чешской армией стоит задача в течение ближайших 7 лет увеличить, исходя из поставленных перед нею задач, свой кадровый состав до 30 тысяч человек (в настоящее время, по данным минобороны, 27,1 тысячи – ред.). В частности, в 2023 году минобороны поставило целью набрать 2,2 тысячи новобранцев, из которых 500 человек стали бы студентами Университета обороны. Однако реальный прирост численности армии с каждым годом снижается из-за ухода большого числа военнослужащих "на гражданку". Например, в 2022 году кадровый состав армии возрос всего на 269 человек", - сказал Ржегка.
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В настоящее время руководство генштаба готовит обширный анализ причин, из-за которых молодые люди стремятся в армию или, наоборот, игнорируют ее, а также из-за которых спешат по окончании контракта покинуть армейские ряды.
"Главное в армии – это люди, и они же являются самой большой проблемой, потому что вы можете купить танки, но вы просто не можете купить людей. Чтобы привлечь в армию молодежь, а потом удержать ее, необходимо иметь современные казармы и учебные центры, современную организационную структуру", - сказал Ржегка.
Как считает начальник генштаба, в армии необходимо смягчить некоторые "бессмысленные меры" типа гонения на татуировки, что препятствует поступлению некоторых молодых людей на военную службу. "Сегодня уже не то время, когда татуировки имели только преступники, сегодня они стали весьма распространенным явлением среди молодежи", - отметил генерал.
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Как отметил Ржегка, оборонное ведомство в Чехии долгое время недооценивалось и недофинансировалось, и исправить ситуацию за короткий срок будет нелегко, несмотря на то, что кабмин республики принял решение о выделении на нужды минобороны 2% ВВП не в 2025 году, как поначалу планировал, а уже в 2024 году.
По словам Ржегки, двухпроцентные расходы на оборону в нынешних условиях считаются в НАТО абсолютным минимумом. Уже во многих странах-членах альянса говорится о необходимости переоценки и увеличения двухпроцентных обязательств, а ряд стран уже преодолел этот рубеж.
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