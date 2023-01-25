https://ria.ru/20230125/navalnyy-1847399288.html
Включение Навального в список экстремистов и террористов признали законным
Включение Навального в список экстремистов и террористов признали законным - РИА Новости, 25.01.2023
Включение Навального в список экстремистов и террористов признали законным
Мосгорсуд в среду признал законным включение Алексея Навального в перечень экстремистов и террористов, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T17:41
2023-01-25T17:41
2023-01-25T17:48
происшествия
алексей навальный
московский городской суд
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным включение Алексея Навального в перечень экстремистов и террористов, сообщили РИА Новости в суде. "Судебная коллегия отклонила апелляционную жалобу", - сказали в суде. Ранее Навальный оспорил решение Росфинмониторинга в Мещанском суде столицы, получил отказ и оспорил его в Мосгорсуде. Но безуспешно - теперь решение вступило в законную силу. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Сейчас Навальный отбывает девятилетний срок в колонии по уголовным делам о мошенничестве и неуважении к суду. В заключение он попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
https://ria.ru/20230117/navalnyy-1845595170.html
https://ria.ru/20221110/navalnyy-1830537360.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алексей навальный, московский городской суд, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Алексей Навальный, Московский городской суд, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
17:41 25.01.2023 (обновлено: 17:48 25.01.2023)
Включение Навального в список экстремистов и террористов признали законным
Мосгорсуд признал законным включение Навального в перечень экстремистов и террористов