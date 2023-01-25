https://ria.ru/20230125/navalnyy-1847399288.html

Включение Навального в список экстремистов и террористов признали законным

Включение Навального в список экстремистов и террористов признали законным - РИА Новости, 25.01.2023

Включение Навального в список экстремистов и террористов признали законным

Мосгорсуд в среду признал законным включение Алексея Навального в перечень экстремистов и террористов, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T17:41

2023-01-25T17:41

2023-01-25T17:48

происшествия

алексей навальный

московский городской суд

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным включение Алексея Навального в перечень экстремистов и террористов, сообщили РИА Новости в суде. "Судебная коллегия отклонила апелляционную жалобу", - сказали в суде. Ранее Навальный оспорил решение Росфинмониторинга в Мещанском суде столицы, получил отказ и оспорил его в Мосгорсуде. Но безуспешно - теперь решение вступило в законную силу. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Сейчас Навальный отбывает девятилетний срок в колонии по уголовным делам о мошенничестве и неуважении к суду. В заключение он попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.

https://ria.ru/20230117/navalnyy-1845595170.html

https://ria.ru/20221110/navalnyy-1830537360.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, алексей навальный, московский городской суд, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)