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Включение Навального в список экстремистов и террористов признали законным - РИА Новости, 25.01.2023
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Включение Навального в список экстремистов и террористов признали законным
Включение Навального в список экстремистов и террористов признали законным - РИА Новости, 25.01.2023
Включение Навального в список экстремистов и террористов признали законным
Мосгорсуд в среду признал законным включение Алексея Навального в перечень экстремистов и террористов, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T17:41
2023-01-25T17:48
происшествия
алексей навальный
московский городской суд
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным включение Алексея Навального в перечень экстремистов и террористов, сообщили РИА Новости в суде. "Судебная коллегия отклонила апелляционную жалобу", - сказали в суде. Ранее Навальный оспорил решение Росфинмониторинга в Мещанском суде столицы, получил отказ и оспорил его в Мосгорсуде. Но безуспешно - теперь решение вступило в законную силу. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Сейчас Навальный отбывает девятилетний срок в колонии по уголовным делам о мошенничестве и неуважении к суду. В заключение он попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
https://ria.ru/20230117/navalnyy-1845595170.html
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происшествия, алексей навальный, московский городской суд, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Алексей Навальный, Московский городской суд, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
17:41 25.01.2023 (обновлено: 17:48 25.01.2023)
 
Включение Навального в список экстремистов и террористов признали законным

Мосгорсуд признал законным включение Навального в перечень экстремистов и террористов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Алексей Навальный. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным включение Алексея Навального в перечень экстремистов и террористов, сообщили РИА Новости в суде.
"Судебная коллегия отклонила апелляционную жалобу", - сказали в суде.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
17 января, 21:47
В СПЧ заявили об отсутствии угроз здоровью Навального
Ранее Навальный оспорил решение Росфинмониторинга в Мещанском суде столицы, получил отказ и оспорил его в Мосгорсуде. Но безуспешно - теперь решение вступило в законную силу.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
Сейчас Навальный отбывает девятилетний срок в колонии по уголовным делам о мошенничестве и неуважении к суду. В заключение он попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
Блогер Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября 2022, 15:41
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ПроисшествияАлексей НавальныйМосковский городской судРоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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