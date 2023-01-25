https://ria.ru/20230125/nauka-1847141398.html

Там, где ресурс науки ограничен. Ученый объяснил, зачем нам теология

Там, где ресурс науки ограничен. Ученый объяснил, зачем нам теология - РИА Новости, 25.01.2023

Там, где ресурс науки ограничен. Ученый объяснил, зачем нам теология

Дискуссии о синтезе религиозного и научного знания, по мнению специалистов, часто оказываются безнадежно устаревшими. О том, почему критики современной... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T03:00

2023-01-25T03:00

2023-01-25T03:00

общество

санкт-петербургский государственный университет

навигатор абитуриента

университетская наука

наука

философия

россия

спбгу

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Дискуссии о синтезе религиозного и научного знания, по мнению специалистов, часто оказываются безнадежно устаревшими. О том, почему критики современной теологии, как правило, не до конца понимают реальные проблемы современной науки, корреспонденту РИА Новости рассказал автор недавно вышедших в свет книг "Теология и университет" (М., 2022) и "Тайна ответа. Введение в рациональную теологию" (СПб., 2021), директор Института теологии СПбГУ, профессор Дмитрий Шмонин.Современная наука обеспечивает невероятную скорость прироста знания в некоторых сферах, при этом оставляя без ответа ряд вечных "человеческих" вопросов. Сложность науки как общественного института все время растет, как и глобальное влияние новых технологий, однако при этом проблема общего "научного мировоззрения" остается нерешенной.Отсюда появляется вопрос, которым задается современная университетская теология, – как обезопасить личность и общество от неконтролируемых новшеств? Может ли традиционная религиозная мысль предложить основания для "нового века" гармоничного мирового развития?Наука не знает, что такое "мир"?В 1980-е годы в обиход вошла идея "постнеклассической" научной рациональности. Согласно академику Вячеславу Степину, в этой парадигме мир описывается не как единая "система всех вещей", а как множество эволюционирующих неустойчиво-равновесных систем. Наука, согласно этой концепции, не столько описывает то, каков мир "на самом деле", как полагали ученые классического периода, сколько создает новые точки зрения и способы влияния на него.В этой связи большинство специалистов сходятся на том, что классический "идеал объективного мира", сформированный в XVII-XVIII веках и ставший своего рода светской религией для самих ученых, сегодня не адекватен всей полноте научного знания.Этот идеал, как отмечает автор книг, сегодня устарел – и благодаря новому пониманию логики научных исследований, и в силу доказанной эффективности таких глубоко неклассических научных инструментов, как квантовая физика или теория относительности Эйнштейна.По его мнению, науковедение или философия принципиально не могут дать "окончательное" описание всех сложных взаимоотношений между различными дисциплинами и направлениями науки. То же касается и связей между наукой и вненаучными принципами, на которых строится этика ученых, их отношение к обществу и себе самим.Теология как навигаторПотребность в описании мира как целого, таким образом, остается такой же острой, как и много веков назад. Гармоничное развитие систем знания и общества в целом требует анализа всей эволюции науки и других форм знания, создания новых культурных смыслов, уверен автор.Каждая из отраслей науки в своем развитии приходит к области широких междисциплинарных обобщений, требующих "человекоразмерности", то есть системного взгляда на то, как связаны человек и мир. Кроме того, развитие науки все чаще и все острее ставит перед обществом этические вопросы, разрешить которые с позиций нейтрального "объективизма" – биологического, экономического, информационного или другого – попросту нельзя.Современная ситуация, по мнению ученого, предполагает поиск нового фундамента для всего корпуса научных исследований. Восстановить связь между наукой и религией можно таким образом, чтобы оба типа истин дополняли друг друга и не входили в идеологический конфликт, уверен автор. Именно в создании такого "тандема" состоит одна из ключевых задач современной университетской теологии.Откуда берется современностьПосле выхода из-под "опеки" теологии, наука в целом никогда не предполагала некое однозначное понимание мира и человека. Но, даже не имея права претендовать на "вечную" объективность своих выводов, наука тем не менее позволяет нам развивать познание и технику за счет системы правил обработки данных – научной методологии.Именно средневековая рациональная теология, выступавшая в роли объединяющего начала всех наук, сформировала набор стратегий и методов, лежащий в фундаменте науки по сей день. Главное достижение теологии в этом направлении – представление о системности как необходимом условии продуктивного мышления, считает автор.Именно теология выработала параметры научной работы и образования, которые сейчас считаются стандартом: лекции, семинары, диспуты, защиты диссертаций, присуждение ученых степеней, система цитирования и ссылок, разделение трактатов на части. Первые энциклопедические справочники и тематические исследования также принадлежат перу теологов.Хотя критерии объективности пересматривались в науке неоднократно, подчеркивает автор, основания, заложенные работами теологов, остаются незыблемыми. В современной ситуации, когда "идеал объективного мира" теряет исследовательскую и общественную значимость, обращение к этим общеевропейским корням рациональности способно указать контуры новой парадигмы мышления, уверен ученый.

https://ria.ru/20221130/teologiya-1835025306.html

https://ria.ru/20201111/buddizm-1584040482.html

https://ria.ru/20191126/1561585051.html

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общество, санкт-петербургский государственный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, наука, философия, россия, спбгу