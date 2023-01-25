https://ria.ru/20230125/nastuplenie-1847443614.html

США ожидают усиления наступательных операций России на Украине

США ожидают усиления наступательных операций России на Украине - РИА Новости, 25.01.2023

США ожидают усиления наступательных операций России на Украине

США ожидают усиления наступательных операций России на Украине в ближайшие недели и месяцы, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T20:29

2023-01-25T20:29

2023-01-25T21:52

специальная военная операция на украине

в мире

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сша

украина

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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. США ожидают усиления наступательных операций России на Украине в ближайшие недели и месяцы, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации. "Мы ожидаем, что (президент РФ Владимир) Путин и российские военные предпримут попытку пойти в наступление в ближайшие недели и месяцы, как только улучшится погода", - заявил он для брифинге для журналистов.

https://ria.ru/20230116/tanki-1845029738.html

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в мире, россия, сша, украина