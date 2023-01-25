https://ria.ru/20230125/nastuplenie-1847443614.html
США ожидают усиления наступательных операций России на Украине
США ожидают усиления наступательных операций России на Украине - РИА Новости, 25.01.2023
США ожидают усиления наступательных операций России на Украине
США ожидают усиления наступательных операций России на Украине в ближайшие недели и месяцы, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T20:29
2023-01-25T20:29
2023-01-25T21:52
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. США ожидают усиления наступательных операций России на Украине в ближайшие недели и месяцы, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации. "Мы ожидаем, что (президент РФ Владимир) Путин и российские военные предпримут попытку пойти в наступление в ближайшие недели и месяцы, как только улучшится погода", - заявил он для брифинге для журналистов.
https://ria.ru/20230116/tanki-1845029738.html
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в мире, россия, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина
20:29 25.01.2023 (обновлено: 21:52 25.01.2023)
США ожидают усиления наступательных операций России на Украине
США ожидают усиления наступательных операций России на Украине в ближайшие недели и месяцы