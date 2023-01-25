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В Екатеринбурге появится виртуальный музей памяти группы Дятлова - РИА Новости, 25.01.2023
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Туризм
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В Екатеринбурге появится виртуальный музей памяти группы Дятлова
В Екатеринбурге появится виртуальный музей памяти группы Дятлова - РИА Новости, 25.01.2023
В Екатеринбурге появится виртуальный музей памяти группы Дятлова
Виртуальный музей об участниках группы Дятлова, погибших на уральском перевале зимой 1959 года при загадочных обстоятельствах, планируется открыть при... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T15:49
2023-01-25T15:49
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
екатеринбург
уральский федеральный университет
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Виртуальный музей об участниках группы Дятлова, погибших на уральском перевале зимой 1959 года при загадочных обстоятельствах, планируется открыть при содействии знакомых и коллег туристов, а также Уральского федерального университета, где учились студенты, сообщил журналистам участник поисковых работ, профессор УрФУ Петр Бартоломей. "Впервые принято решение ректором Уральского федерального университета о создании виртуального музея памяти группы Дятлова на основании современных технологий компьютерного характера. Наполнение контентом нужно начинать, пока живы свидетели событий, друзья дятловцев, поисковики и ветераны исследовательской работы", – сказал Бартоломей. Он добавил, что в музее будут размещены фото и документы, связанные с расследованием обстоятельств группы Дятлова. По словам профессора, ректор вуза также поддержал идею о создании памятной плиты на территории УрФУ. На ее сооружение пойдут деньги, вырученные с продаж книги мастера спорта по альпинизму Сергея Согрина "Перевал Дятлова. Кто виноват?". Перевал Дятлова на Северном Урале известен тем, что здесь зимой 1959 года при загадочных обстоятельствах погибла туристическая группа под руководством Игоря Дятлова, состоящая из студентов Уральского государственного технического университета. Версий гибели туристов больше ста – от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники. Спустя 60 лет из-за обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества Генпрокуратура начала проверку, чтобы выяснить причины гибели туристической группы. В июле 2020 года замначальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков объявил итоги. По его словам, причиной гибели туристов на Северном Урале стала снежная лавина и то, что молодые люди из-за плохой видимости не смогли найти палатку после того, как покинули ее. Он добавил, что на этом вопрос о причинах трагедии закрыт.
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новости - туризм, туризм, туристы, екатеринбург, уральский федеральный университет
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Екатеринбург, Уральский федеральный университет
15:49 25.01.2023
 
В Екатеринбурге появится виртуальный музей памяти группы Дятлова

Виртуальный музей памяти группы Дятлова планируют открыть в Екатеринбурге при участии УрФУ

© Фото из материалов дела группы Дятлова, размещенное на сайте Dyatlov PassГруппа Дятлова
Группа Дятлова
© Фото из материалов дела группы Дятлова, размещенное на сайте Dyatlov Pass
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Виртуальный музей об участниках группы Дятлова, погибших на уральском перевале зимой 1959 года при загадочных обстоятельствах, планируется открыть при содействии знакомых и коллег туристов, а также Уральского федерального университета, где учились студенты, сообщил журналистам участник поисковых работ, профессор УрФУ Петр Бартоломей.
"Впервые принято решение ректором Уральского федерального университета о создании виртуального музея памяти группы Дятлова на основании современных технологий компьютерного характера. Наполнение контентом нужно начинать, пока живы свидетели событий, друзья дятловцев, поисковики и ветераны исследовательской работы", – сказал Бартоломей.
Он добавил, что в музее будут размещены фото и документы, связанные с расследованием обстоятельств группы Дятлова.
По словам профессора, ректор вуза также поддержал идею о создании памятной плиты на территории УрФУ. На ее сооружение пойдут деньги, вырученные с продаж книги мастера спорта по альпинизму Сергея Согрина "Перевал Дятлова. Кто виноват?".
Перевал Дятлова на Северном Урале известен тем, что здесь зимой 1959 года при загадочных обстоятельствах погибла туристическая группа под руководством Игоря Дятлова, состоящая из студентов Уральского государственного технического университета. Версий гибели туристов больше ста – от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.
Спустя 60 лет из-за обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества Генпрокуратура начала проверку, чтобы выяснить причины гибели туристической группы. В июле 2020 года замначальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков объявил итоги. По его словам, причиной гибели туристов на Северном Урале стала снежная лавина и то, что молодые люди из-за плохой видимости не смогли найти палатку после того, как покинули ее. Он добавил, что на этом вопрос о причинах трагедии закрыт.
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