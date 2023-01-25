https://ria.ru/20230125/muzey-1847332601.html

В Екатеринбурге появится виртуальный музей памяти группы Дятлова

В Екатеринбурге появится виртуальный музей памяти группы Дятлова - РИА Новости, 25.01.2023

В Екатеринбурге появится виртуальный музей памяти группы Дятлова

Виртуальный музей об участниках группы Дятлова, погибших на уральском перевале зимой 1959 года при загадочных обстоятельствах, планируется открыть при... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T15:49

2023-01-25T15:49

2023-01-25T15:49

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Виртуальный музей об участниках группы Дятлова, погибших на уральском перевале зимой 1959 года при загадочных обстоятельствах, планируется открыть при содействии знакомых и коллег туристов, а также Уральского федерального университета, где учились студенты, сообщил журналистам участник поисковых работ, профессор УрФУ Петр Бартоломей. "Впервые принято решение ректором Уральского федерального университета о создании виртуального музея памяти группы Дятлова на основании современных технологий компьютерного характера. Наполнение контентом нужно начинать, пока живы свидетели событий, друзья дятловцев, поисковики и ветераны исследовательской работы", – сказал Бартоломей. Он добавил, что в музее будут размещены фото и документы, связанные с расследованием обстоятельств группы Дятлова. По словам профессора, ректор вуза также поддержал идею о создании памятной плиты на территории УрФУ. На ее сооружение пойдут деньги, вырученные с продаж книги мастера спорта по альпинизму Сергея Согрина "Перевал Дятлова. Кто виноват?". Перевал Дятлова на Северном Урале известен тем, что здесь зимой 1959 года при загадочных обстоятельствах погибла туристическая группа под руководством Игоря Дятлова, состоящая из студентов Уральского государственного технического университета. Версий гибели туристов больше ста – от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники. Спустя 60 лет из-за обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества Генпрокуратура начала проверку, чтобы выяснить причины гибели туристической группы. В июле 2020 года замначальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков объявил итоги. По его словам, причиной гибели туристов на Северном Урале стала снежная лавина и то, что молодые люди из-за плохой видимости не смогли найти палатку после того, как покинули ее. Он добавил, что на этом вопрос о причинах трагедии закрыт.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, екатеринбург, уральский федеральный университет