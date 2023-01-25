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Два ледокола ГУП "Мосводосток" ежедневно дежурят на Москве-реке - РИА Новости, 27.01.2023
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Два ледокола ГУП "Мосводосток" ежедневно дежурят на Москве-реке
Два ледокола ГУП "Мосводосток" ежедневно дежурят на Москве-реке - РИА Новости, 27.01.2023
Два ледокола ГУП "Мосводосток" ежедневно дежурят на Москве-реке
Два ледокола ГУП "Мосводосток" ежедневно дежурят на Москве-реке в зимний период, обеспечивая беспрепятственное движение судов, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-25T15:43
2023-01-27T14:58
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосводосток
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Два ледокола ГУП "Мосводосток" ежедневно дежурят на Москве-реке в зимний период, обеспечивая беспрепятственное движение судов, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Два ледокола ГУП "Мосводосток" ежедневно дежурят на Москве-реке в зимний период. Ледоколы "Риф" и "Норд" патрулируют акваторию, освобождая от "ледяного плена" пришвартованные у причалов суда и обеспечивая беспрепятственное движение судов специализированных коммунальных и экстренных служб", - говорится в сообщении. Отмечается, что запас прочности ледоколов "Риф" и "Норд" позволил бы им работать в портах арктических морей, а также они способны пробивать лед толщиной до 20 сантиметров. В ведомстве добавили, что зимой суда работают как ледоколы, а летом — в качестве буксиров для несамоходных барж, помогая коммунальному флоту собирать мусор с водной поверхности и ликвидировать загрязнения.
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москва, мосводосток
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосводосток
15:43 25.01.2023 (обновлено: 14:58 27.01.2023)
 

Два ледокола ГУП "Мосводосток" ежедневно дежурят на Москве-реке

© РИА Новости / Алексей НаумовЦентральный дом художника на Крымском валу в Москве
Центральный дом художника на Крымском валу в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Алексей Наумов
Центральный дом художника на Крымском валу в Москве
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Два ледокола ГУП "Мосводосток" ежедневно дежурят на Москве-реке в зимний период, обеспечивая беспрепятственное движение судов, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Два ледокола ГУП "Мосводосток" ежедневно дежурят на Москве-реке в зимний период. Ледоколы "Риф" и "Норд" патрулируют акваторию, освобождая от "ледяного плена" пришвартованные у причалов суда и обеспечивая беспрепятственное движение судов специализированных коммунальных и экстренных служб", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что запас прочности ледоколов "Риф" и "Норд" позволил бы им работать в портах арктических морей, а также они способны пробивать лед толщиной до 20 сантиметров.
В ведомстве добавили, что зимой суда работают как ледоколы, а летом — в качестве буксиров для несамоходных барж, помогая коммунальному флоту собирать мусор с водной поверхности и ликвидировать загрязнения.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосводосток
 
 
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