https://ria.ru/20230125/moskva-1847897932.html

Два ледокола ГУП "Мосводосток" ежедневно дежурят на Москве-реке

Два ледокола ГУП "Мосводосток" ежедневно дежурят на Москве-реке - РИА Новости, 27.01.2023

Два ледокола ГУП "Мосводосток" ежедневно дежурят на Москве-реке

Два ледокола ГУП "Мосводосток" ежедневно дежурят на Москве-реке в зимний период, обеспечивая беспрепятственное движение судов, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-25T15:43

2023-01-25T15:43

2023-01-27T14:58

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

мосводосток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104286/80/1042868082_0:239:2592:1697_1920x0_80_0_0_b0a7b309733d99da591a508cb335cc8b.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Два ледокола ГУП "Мосводосток" ежедневно дежурят на Москве-реке в зимний период, обеспечивая беспрепятственное движение судов, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Два ледокола ГУП "Мосводосток" ежедневно дежурят на Москве-реке в зимний период. Ледоколы "Риф" и "Норд" патрулируют акваторию, освобождая от "ледяного плена" пришвартованные у причалов суда и обеспечивая беспрепятственное движение судов специализированных коммунальных и экстренных служб", - говорится в сообщении. Отмечается, что запас прочности ледоколов "Риф" и "Норд" позволил бы им работать в портах арктических морей, а также они способны пробивать лед толщиной до 20 сантиметров. В ведомстве добавили, что зимой суда работают как ледоколы, а летом — в качестве буксиров для несамоходных барж, помогая коммунальному флоту собирать мусор с водной поверхности и ликвидировать загрязнения.

https://realty.ria.ru/20230124/blagoustroystvo-1847049513.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мосводосток