https://ria.ru/20230125/moskva-1847897932.html
Два ледокола ГУП "Мосводосток" ежедневно дежурят на Москве-реке
Два ледокола ГУП "Мосводосток" ежедневно дежурят на Москве-реке - РИА Новости, 27.01.2023
Два ледокола ГУП "Мосводосток" ежедневно дежурят на Москве-реке
Два ледокола ГУП "Мосводосток" ежедневно дежурят на Москве-реке в зимний период, обеспечивая беспрепятственное движение судов, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-25T15:43
2023-01-25T15:43
2023-01-27T14:58
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Два ледокола ГУП "Мосводосток" ежедневно дежурят на Москве-реке в зимний период, обеспечивая беспрепятственное движение судов, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Два ледокола ГУП "Мосводосток" ежедневно дежурят на Москве-реке в зимний период. Ледоколы "Риф" и "Норд" патрулируют акваторию, освобождая от "ледяного плена" пришвартованные у причалов суда и обеспечивая беспрепятственное движение судов специализированных коммунальных и экстренных служб", - говорится в сообщении. Отмечается, что запас прочности ледоколов "Риф" и "Норд" позволил бы им работать в портах арктических морей, а также они способны пробивать лед толщиной до 20 сантиметров. В ведомстве добавили, что зимой суда работают как ледоколы, а летом — в качестве буксиров для несамоходных барж, помогая коммунальному флоту собирать мусор с водной поверхности и ликвидировать загрязнения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосводосток
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосводосток
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Два ледокола ГУП "Мосводосток" ежедневно дежурят на Москве-реке в зимний период, обеспечивая беспрепятственное движение судов, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Два ледокола ГУП "Мосводосток
" ежедневно дежурят на Москве-реке в зимний период. Ледоколы "Риф" и "Норд" патрулируют акваторию, освобождая от "ледяного плена" пришвартованные у причалов суда и обеспечивая беспрепятственное движение судов специализированных коммунальных и экстренных служб", - говорится в сообщении.
Отмечается, что запас прочности ледоколов "Риф" и "Норд" позволил бы им работать в портах арктических морей, а также они способны пробивать лед толщиной до 20 сантиметров.
В ведомстве добавили, что зимой суда работают как ледоколы, а летом — в качестве буксиров для несамоходных барж, помогая коммунальному флоту собирать мусор с водной поверхности и ликвидировать загрязнения.