https://ria.ru/20230125/moskva-1847291397.html
Более 56 млн цветов украсят Москву весной и летом
Более 56 млн цветов украсят Москву весной и летом - РИА Новости, 25.01.2023
Более 56 млн цветов украсят Москву весной и летом
Началась подготовка цветочной рассады к весенне-летнему сезону в теплицах Москвы, столицу украсят более 56 миллионов цветов, сообщил заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T12:23
2023-01-25T12:23
2023-01-25T12:23
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
цветы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730462426_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_063418a18bc28288462575161f4e1c6c.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Началась подготовка цветочной рассады к весенне-летнему сезону в теплицах Москвы, столицу украсят более 56 миллионов цветов, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городских теплицах стартовали работы по подготовке цветочной рассады к новому весенне-летнему сезону. Всего в этом году столичные улицы, площади, парки и скверы украсят более 56 миллионов цветов", - цитируют Бирюкова в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Бирюков отметил, что самые красивые клумбы традиционно можно будет увидеть на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе. "Благодаря поэтапной высадке растения будут радовать москвичей до поздней осени. Первыми к майским праздникам на клумбах распустятся около 15 миллионов тюльпанов, которые высадили минувшей осенью", – цитируют Бирюкова. Отмечается, что к новому сезону в теплицах ГБУ "Озеленение" вырастят свыше 150 видов цветов. Самые популярные – петунии и бегонии, которые хорошо переносят резкие изменения погоды и цветут продолжительное время.
https://realty.ria.ru/20230125/moskva-1846780045.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730462426_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9cd2a3ce67a6772d7ed473f922c56537.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, цветы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Цветы
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Началась подготовка цветочной рассады к весенне-летнему сезону в теплицах Москвы, столицу украсят более 56 миллионов цветов, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городских теплицах стартовали работы по подготовке цветочной рассады к новому весенне-летнему сезону. Всего в этом году столичные улицы, площади, парки и скверы украсят более 56 миллионов цветов", - цитируют Бирюкова в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Бирюков отметил, что самые красивые клумбы традиционно можно будет увидеть на Манежной площади, в сквере у Большого театра
, на улице Новый Арбат
, Кутузовском проспекте
и в парке Победы на Поклонной горе.
"Благодаря поэтапной высадке растения будут радовать москвичей до поздней осени. Первыми к майским праздникам на клумбах распустятся около 15 миллионов тюльпанов, которые высадили минувшей осенью", – цитируют Бирюкова.
Отмечается, что к новому сезону в теплицах ГБУ "Озеленение" вырастят свыше 150 видов цветов. Самые популярные – петунии и бегонии, которые хорошо переносят резкие изменения погоды и цветут продолжительное время.