https://ria.ru/20230125/moskva-1847291397.html

Более 56 млн цветов украсят Москву весной и летом

Более 56 млн цветов украсят Москву весной и летом - РИА Новости, 25.01.2023

Более 56 млн цветов украсят Москву весной и летом

Началась подготовка цветочной рассады к весенне-летнему сезону в теплицах Москвы, столицу украсят более 56 миллионов цветов, сообщил заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T12:23

2023-01-25T12:23

2023-01-25T12:23

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

цветы

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Началась подготовка цветочной рассады к весенне-летнему сезону в теплицах Москвы, столицу украсят более 56 миллионов цветов, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городских теплицах стартовали работы по подготовке цветочной рассады к новому весенне-летнему сезону. Всего в этом году столичные улицы, площади, парки и скверы украсят более 56 миллионов цветов", - цитируют Бирюкова в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Бирюков отметил, что самые красивые клумбы традиционно можно будет увидеть на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе. "Благодаря поэтапной высадке растения будут радовать москвичей до поздней осени. Первыми к майским праздникам на клумбах распустятся около 15 миллионов тюльпанов, которые высадили минувшей осенью", – цитируют Бирюкова. Отмечается, что к новому сезону в теплицах ГБУ "Озеленение" вырастят свыше 150 видов цветов. Самые популярные – петунии и бегонии, которые хорошо переносят резкие изменения погоды и цветут продолжительное время.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, цветы