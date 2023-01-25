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Более 56 млн цветов украсят Москву весной и летом - РИА Новости, 25.01.2023
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Более 56 млн цветов украсят Москву весной и летом
Более 56 млн цветов украсят Москву весной и летом - РИА Новости, 25.01.2023
Более 56 млн цветов украсят Москву весной и летом
Началась подготовка цветочной рассады к весенне-летнему сезону в теплицах Москвы, столицу украсят более 56 миллионов цветов, сообщил заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T12:23
2023-01-25T12:23
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
цветы
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Началась подготовка цветочной рассады к весенне-летнему сезону в теплицах Москвы, столицу украсят более 56 миллионов цветов, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городских теплицах стартовали работы по подготовке цветочной рассады к новому весенне-летнему сезону. Всего в этом году столичные улицы, площади, парки и скверы украсят более 56 миллионов цветов", - цитируют Бирюкова в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Бирюков отметил, что самые красивые клумбы традиционно можно будет увидеть на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе. "Благодаря поэтапной высадке растения будут радовать москвичей до поздней осени. Первыми к майским праздникам на клумбах распустятся около 15 миллионов тюльпанов, которые высадили минувшей осенью", – цитируют Бирюкова. Отмечается, что к новому сезону в теплицах ГБУ "Озеленение" вырастят свыше 150 видов цветов. Самые популярные – петунии и бегонии, которые хорошо переносят резкие изменения погоды и цветут продолжительное время.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, цветы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Цветы
12:23 25.01.2023
 

Более 56 млн цветов украсят Москву весной и летом

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВысадка цветов в Москве
Высадка цветов в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Началась подготовка цветочной рассады к весенне-летнему сезону в теплицах Москвы, столицу украсят более 56 миллионов цветов, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городских теплицах стартовали работы по подготовке цветочной рассады к новому весенне-летнему сезону. Всего в этом году столичные улицы, площади, парки и скверы украсят более 56 миллионов цветов", - цитируют Бирюкова в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
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Бирюков отметил, что самые красивые клумбы традиционно можно будет увидеть на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе.
"Благодаря поэтапной высадке растения будут радовать москвичей до поздней осени. Первыми к майским праздникам на клумбах распустятся около 15 миллионов тюльпанов, которые высадили минувшей осенью", – цитируют Бирюкова.
Отмечается, что к новому сезону в теплицах ГБУ "Озеленение" вырастят свыше 150 видов цветов. Самые популярные – петунии и бегонии, которые хорошо переносят резкие изменения погоды и цветут продолжительное время.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство МосквыЦветы
 
 
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