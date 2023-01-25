https://ria.ru/20230125/moskva-1847256854.html

Ефимов: офисные центры на 36 тысяч рабочих мест построят по программе МПТ

Ефимов: офисные центры на 36 тысяч рабочих мест построят по программе МПТ - РИА Новости, 25.01.2023

Ефимов: офисные центры на 36 тысяч рабочих мест построят по программе МПТ

Тринадцать офисных центров, где смогут трудоустроиться свыше 36 тысяч человек, построят в Москве инвесторы в рамках соглашений о создании мест приложения труда... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T10:12

2023-01-25T10:12

2023-01-25T10:12

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

москва

новая москва

тинао

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Тринадцать офисных центров, где смогут трудоустроиться свыше 36 тысяч человек, построят в Москве инвесторы в рамках соглашений о создании мест приложения труда (МПТ), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он отметил, что за три года реализации программы МПТ город подписал с инвесторами 33 соглашения о строительстве 78 объектов."Тринадцать из них – это офисно-деловые центры общей площадью свыше 515 тысяч квадратных метров. Инвестиции в реализацию этих проектов составят почти 55 миллиардов рублей", - сказал вице-мэр, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы городского комплекса экономполитики.Уточняется, что наибольшее количество рабочих мест будет создано на западе столицы, где в пяти офисных зданиях смогут работать 12 тысяч сотрудников. На втором месте - северо-восток Москвы, где появятся два офисных центра на 8 тысяч рабочих мест.Городская программа стимулирования мест приложения труда не обойдет стороной и территории Новой Москвы. По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, здесь будет построено шесть офисных зданий, три из которых - в ТиНАО. Эти проекты дадут городу еще 12 тысяч рабочих мест.Программа МПТ, действующая в столице с 2020 года, предлагает застройщикам многоквартирных домов льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земельного участка в обмен на создание мест приложения труда: офисных и торговых центров, школ, детских садов, предприятий, а также объектов культурного и спортивного назначения.

https://ria.ru/20220625/rabota-1798044138.html

https://ria.ru/20230123/efimov-1846723007.html

москва

новая москва

тинао

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, москва, новая москва, тинао