https://ria.ru/20230125/moskva-1847256854.html
Ефимов: офисные центры на 36 тысяч рабочих мест построят по программе МПТ
Ефимов: офисные центры на 36 тысяч рабочих мест построят по программе МПТ - РИА Новости, 25.01.2023
Ефимов: офисные центры на 36 тысяч рабочих мест построят по программе МПТ
Тринадцать офисных центров, где смогут трудоустроиться свыше 36 тысяч человек, построят в Москве инвесторы в рамках соглашений о создании мест приложения труда... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T10:12
2023-01-25T10:12
2023-01-25T10:12
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
москва
новая москва
тинао
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Тринадцать офисных центров, где смогут трудоустроиться свыше 36 тысяч человек, построят в Москве инвесторы в рамках соглашений о создании мест приложения труда (МПТ), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он отметил, что за три года реализации программы МПТ город подписал с инвесторами 33 соглашения о строительстве 78 объектов."Тринадцать из них – это офисно-деловые центры общей площадью свыше 515 тысяч квадратных метров. Инвестиции в реализацию этих проектов составят почти 55 миллиардов рублей", - сказал вице-мэр, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы городского комплекса экономполитики.Уточняется, что наибольшее количество рабочих мест будет создано на западе столицы, где в пяти офисных зданиях смогут работать 12 тысяч сотрудников. На втором месте - северо-восток Москвы, где появятся два офисных центра на 8 тысяч рабочих мест.Городская программа стимулирования мест приложения труда не обойдет стороной и территории Новой Москвы. По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, здесь будет построено шесть офисных зданий, три из которых - в ТиНАО. Эти проекты дадут городу еще 12 тысяч рабочих мест.Программа МПТ, действующая в столице с 2020 года, предлагает застройщикам многоквартирных домов льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земельного участка в обмен на создание мест приложения труда: офисных и торговых центров, школ, детских садов, предприятий, а также объектов культурного и спортивного назначения.
https://ria.ru/20220625/rabota-1798044138.html
https://ria.ru/20230123/efimov-1846723007.html
москва
новая москва
тинао
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, москва, новая москва, тинао
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский, Москва, Новая Москва, ТиНАО
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Тринадцать офисных центров, где смогут трудоустроиться свыше 36 тысяч человек, построят в Москве инвесторы в рамках соглашений о создании мест приложения труда (МПТ), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он отметил, что за три года реализации программы МПТ город подписал с инвесторами 33 соглашения о строительстве 78 объектов.
"Тринадцать из них – это офисно-деловые центры общей площадью свыше 515 тысяч квадратных метров. Инвестиции в реализацию этих проектов составят почти 55 миллиардов рублей", - сказал вице-мэр, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы городского комплекса экономполитики.
Уточняется, что наибольшее количество рабочих мест будет создано на западе столицы, где в пяти офисных зданиях смогут работать 12 тысяч сотрудников. На втором месте - северо-восток Москвы, где появятся два офисных центра на 8 тысяч рабочих мест.
Городская программа стимулирования мест приложения труда не обойдет стороной и территории Новой Москвы
. По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского
, здесь будет построено шесть офисных зданий, три из которых - в ТиНАО
. Эти проекты дадут городу еще 12 тысяч рабочих мест.
Программа МПТ, действующая в столице с 2020 года, предлагает застройщикам многоквартирных домов льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земельного участка в обмен на создание мест приложения труда: офисных и торговых центров, школ, детских садов, предприятий, а также объектов культурного и спортивного назначения.