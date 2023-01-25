https://ria.ru/20230125/mobilnyy-1847306408.html

Правительство поддержало идею наказания за передачу мобильных в колонии

Правительство поддержало идею наказания за передачу мобильных в колонии - РИА Новости, 25.01.2023

Правительство поддержало идею наказания за передачу мобильных в колонии

Правительство РФ поддержало инициативу о введении уголовной ответственности за передачу средств мобильной связи в колонии и тюрьмы, сообщил председатель... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T13:20

2023-01-25T13:20

2023-01-25T13:55

россия

общество

александр хинштейн

госдума рф

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Правительство РФ поддержало инициативу о введении уголовной ответственности за передачу средств мобильной связи в колонии и тюрьмы, сообщил председатель думского комитета по информплитике Александр Хинштейн."Правительство РФ официально поддержало мою инициативу о введении уголовной ответственности за передачу средств мобильной связи в колонии и тюрьмы. Соответствующий отзыв на законопроект поступил в Госдуму. Ранее меня также поддержал и Верховный суд", - написал парламентарий в своем телеграм-канале.По словам Хинштейна, незаконное попадание телефонов в тюрьмы – большая проблема. "Ежегодно из тюрем и колоний изымаются десятки тысяч сотовых телефонов (в 2021 г —48,2 тыс ед.). Для их нелегальной доставки используют самые изощрённые способы - вплоть до беспилотников. Телефон в "зоне" - опасен и криминален по определению. Это не только мошеннические звонки и нелегальные "колл-центры", но и подготовка новых преступлений, давление на свидетелей", - добавил он.Как отметил депутат, сейчас максимально возможное наказание за пронос или передачу телефона штраф составляет 5 тысяч рублей. "Конечно, это несерьезно. Я предлагаю: ввести уголовную ответственность за повторную передачу средств мобильной связи и коммуникации в учреждения УИС (если лицо ранее привлекалось за это к адм. ответственности), усилить существующую административную ответственность", - заключил Хинштейн.

https://ria.ru/20220806/kolonii-1807758955.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, общество, александр хинштейн, госдума рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)