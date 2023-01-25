13:20 25.01.2023 (обновлено: 13:55 25.01.2023)
Правительство поддержало идею наказания за передачу мобильных в колонии
Хинштейн: правительство поддержало идею наказания за передачу мобильных в колонии и тюрьмы
Исправительная колония. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Правительство РФ поддержало инициативу о введении уголовной ответственности за передачу средств мобильной связи в колонии и тюрьмы, сообщил председатель думского комитета по информплитике Александр Хинштейн.
"Правительство РФ официально поддержало мою инициативу о введении уголовной ответственности за передачу средств мобильной связи в колонии и тюрьмы. Соответствующий отзыв на законопроект поступил в Госдуму. Ранее меня также поддержал и Верховный суд", - написал парламентарий в своем телеграм-канале.
По словам Хинштейна, незаконное попадание телефонов в тюрьмы – большая проблема. "Ежегодно из тюрем и колоний изымаются десятки тысяч сотовых телефонов (в 2021 г —48,2 тыс ед.). Для их нелегальной доставки используют самые изощрённые способы - вплоть до беспилотников. Телефон в "зоне" - опасен и криминален по определению. Это не только мошеннические звонки и нелегальные "колл-центры", но и подготовка новых преступлений, давление на свидетелей", - добавил он.
Как отметил депутат, сейчас максимально возможное наказание за пронос или передачу телефона штраф составляет 5 тысяч рублей. "Конечно, это несерьезно. Я предлагаю: ввести уголовную ответственность за повторную передачу средств мобильной связи и коммуникации в учреждения УИС (если лицо ранее привлекалось за это к адм. ответственности), усилить существующую административную ответственность", - заключил Хинштейн.
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