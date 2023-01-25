14:17 25.01.2023 (обновлено: 14:33 25.01.2023)
В Генштабе Чехии допустили частичную мобилизацию
Начальник Генштаба Чехии Ржегка: при конфликте в Европе понадобится частичная мобилизация
Флаг Чехии. Архивное фото. Архивное фото
ПРАГА, 25 янв – РИА Новости. В случае возникновения военного конфликта в Европе сил одной лишь профессиональной армии будет недостаточно, должно будет включиться все общество, проведена "частичная мобилизация людей и техники", заявил в среду в интервью агентству ЧТК начальник генштаба чешской армии генерал-майор Карел Ржегка.
"Если мы будем потенциально с кем-то в обозримом будущем воевать в большой войне, кроме неких террористических групп, то это будет Россия", - заявил Ржегка.
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По его мнению, в случае возникновения войны между НАТО и России, например, на восточном фланге альянса, вне территории Чехии, это моментально коснулось бы Чехии, и участия одной ее профессиональной армии было бы недостаточно. "Должно будет включиться всё общество, необходимо будет, как минимум, провести частичную мобилизацию, как людей, так и материальных средств", - сказал Ржегка.
По словам генерала, конфликт на Украине привел к переменам в мышлении западного общества, которое стало допускать возможность возникновения войны в Европе. Страны НАТО, включая Чехию, ныне пересматривают свои стратегические документы, готовится и корректировка стратегии обороны и безопасности.
По мнению Ржегки, общественность теперь допускает возможность длительного военного конфликта на значительной территории против сильного противника. "Это, естественно, требует совершенно иного подхода к обороне и совершенно иного подхода к созданию возможностей армии", - подчеркнул начальник чешского генштаба.
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