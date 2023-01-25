В Москве поймали иностранца, выдававшего фальшивые документы мигрантам
В Москве полиция поймала иностранца, незаконно поставившего более 500 мигрантов на учет
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Московские полицейские поймали иностранца, организовавшего у себя дома "офис" по выдаче фальшивых миграционных документов: предварительно, за услугами "бизнесмена" обратились свыше 500 мигрантов, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
По информации полиции, фигурант промышлял с мая 2021 года: к нему иностранцы обращались для постановки на миграционный учёт. Подозреваемый распечатывал у себя дома бланки уведомлений о прибытии гражданина и вносил в них данные своих клиентов. После этого документ заверялся фальшивыми печатями.
22 декабря 2022, 16:53МВД России сообщило о риске обострения социальных конфликтов с мигрантами
"Заполненные формы мужчина отправлял своим сообщникам, которые вносили фиктивную информацию в официальную информационную базу. Стоимость его услуг, за которыми, по предварительным данным, обратились более 500 мигрантов, составляла от 4,5 до 6 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
По подозрению в обороте поддельных миграционных документов полицейские задержали 46-летнего приезжего. На него возбудили дело о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков (часть 3 статьи 327 УК РФ). В отношении фигуранта избрали обязательство о явке.
Более того, задержаны и двое сообщников "бизнесмена". Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела об организации незаконной миграции, отметили в главке.