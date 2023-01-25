https://ria.ru/20230125/migranty-1847257792.html

В Москве поймали иностранца, выдававшего фальшивые документы мигрантам

В Москве поймали иностранца, выдававшего фальшивые документы мигрантам - РИА Новости, 25.01.2023

В Москве поймали иностранца, выдававшего фальшивые документы мигрантам

Московские полицейские поймали иностранца, организовавшего у себя дома "офис" по выдаче фальшивых миграционных документов: предварительно, за услугами... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T10:14

2023-01-25T10:14

2023-01-25T10:14

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Московские полицейские поймали иностранца, организовавшего у себя дома "офис" по выдаче фальшивых миграционных документов: предварительно, за услугами "бизнесмена" обратились свыше 500 мигрантов, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. По информации полиции, фигурант промышлял с мая 2021 года: к нему иностранцы обращались для постановки на миграционный учёт. Подозреваемый распечатывал у себя дома бланки уведомлений о прибытии гражданина и вносил в них данные своих клиентов. После этого документ заверялся фальшивыми печатями. "Заполненные формы мужчина отправлял своим сообщникам, которые вносили фиктивную информацию в официальную информационную базу. Стоимость его услуг, за которыми, по предварительным данным, обратились более 500 мигрантов, составляла от 4,5 до 6 тысяч рублей", - говорится в сообщении. По подозрению в обороте поддельных миграционных документов полицейские задержали 46-летнего приезжего. На него возбудили дело о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков (часть 3 статьи 327 УК РФ). В отношении фигуранта избрали обязательство о явке. Более того, задержаны и двое сообщников "бизнесмена". Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела об организации незаконной миграции, отметили в главке.

https://ria.ru/20221222/konflikt-1840601882.html

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происшествия, москва, россия