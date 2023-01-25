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Путин оценил вклад Собянина в создание кластера "Ломоносов" - РИА Новости, 25.01.2023
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Путин оценил вклад Собянина в создание кластера "Ломоносов"
Путин оценил вклад Собянина в создание кластера "Ломоносов" - РИА Новости, 25.01.2023
Путин оценил вклад Собянина в создание кластера "Ломоносов"
Президент России Владимир Путин поддержал идею создать систему навигации на территории Московского государственного университета, в ее реализации, по его... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T18:08
2023-01-25T18:18
общество
владимир путин
россия
мгу имени м. в. ломоносова
образование - общество
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею создать систему навигации на территории Московского государственного университета, в ее реализации, по его мнению, может помочь мэр Москвы Сергей Собянин.В ходе общения главы государства со студентами МГУ в среду обучающаяся на экономическом факультете Наталья Горбунова предложила внедрить систему навигации по университетскому кампусу. "Конечно, навигация нужна. Здесь Виктора Антоновича (Садовничего, ректора МГУ - ред.) должны попросить, чтобы он поддержал ваши идеи. А как без этого – будет очень сложно использовать те огромные возможности, которые здесь создаются. Конечно, сделаем", - сказал Путин. Президент считает, что в осуществлении планов сможет помочь мэр Москвы Сергей Собянин, много сделавший для того, чтобы проект развития университета состоялся. "Здесь нужно попросить Сергея Семёновича, он очень много сделал для того, чтобы этот проект состоялся, и продолжает помогать. Сейчас только сказал о том, что здесь очень хорошая транспортная доступность: три станции метро, из них две — новые, да?" — сказал Путин, обратившись к мэру города.
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общество, владимир путин, россия, мгу имени м. в. ломоносова, образование - общество
Общество, Владимир Путин, Россия, МГУ имени М. В. Ломоносова, Образование - Общество
18:08 25.01.2023 (обновлено: 18:18 25.01.2023)
 
Путин оценил вклад Собянина в создание кластера "Ломоносов"

Путин оценил вклад мэра Москвы в создание кластера "Ломоносов"

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин общается с журналистами во время посещения МГУ имени М.В. Ломоносова в День российского студенчества
Президент РФ Владимир Путин общается с журналистами во время посещения МГУ имени М.В. Ломоносова в День российского студенчества - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин общается с журналистами во время посещения МГУ имени М.В. Ломоносова в День российского студенчества
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею создать систему навигации на территории Московского государственного университета, в ее реализации, по его мнению, может помочь мэр Москвы Сергей Собянин.
В ходе общения главы государства со студентами МГУ в среду обучающаяся на экономическом факультете Наталья Горбунова предложила внедрить систему навигации по университетскому кампусу.
"Конечно, навигация нужна. Здесь Виктора Антоновича (Садовничего, ректора МГУ - ред.) должны попросить, чтобы он поддержал ваши идеи. А как без этого – будет очень сложно использовать те огромные возможности, которые здесь создаются. Конечно, сделаем", - сказал Путин.
Президент считает, что в осуществлении планов сможет помочь мэр Москвы Сергей Собянин, много сделавший для того, чтобы проект развития университета состоялся.
"Здесь нужно попросить Сергея Семёновича, он очень много сделал для того, чтобы этот проект состоялся, и продолжает помогать. Сейчас только сказал о том, что здесь очень хорошая транспортная доступность: три станции метро, из них две — новые, да?" — сказал Путин, обратившись к мэру города.
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 15:07
Путин осмотрит новый корпус МГУ в День студента
 
ОбществоВладимир ПутинРоссияМГУ имени М. В. ЛомоносоваОбразование - Общество
 
 
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