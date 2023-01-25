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Медведев пошутил над просьбами Киева поставить подлодки - РИА Новости, 25.01.2023
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Медведев пошутил над просьбами Киева поставить подлодки
Медведев пошутил над просьбами Киева поставить подлодки - РИА Новости, 25.01.2023
Медведев пошутил над просьбами Киева поставить подлодки
Украина вскоре останется без доступа к морю, написал в Telegram зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T18:45
2023-01-25T19:30
в мире
дмитрий медведев
андрей мельников
украина
германия
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Украина вскоре останется без доступа к морю, написал в Telegram зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.Так он прокомментировал информацию о просьбе Киева получить немецкие подводные лодки. По мнению зампреда Совбеза, идея заполучить субмарины звучит странно.Он сыронизировал, что при таком развитии событий украинцам придется "сидеть в лодке прямо посреди Днепра, разучивая с музыкальными кураторами бессмертную "We all live in a yellow submarine" (песня группы The Beatles. — Прим. ред.)."Хотя подлодка будет, видимо, жовто-блакитная", — написал зампред Совбеза.По его словам, желание украинской стороны иметь в своем распоряжении самолеты звучит более разумно.Как сообщал журнал Spiegel, заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник потребовал от Германии поставить ВСУ истребители, боевые корабли и подводные лодки. Весной прошлого года Москва направила странам Североатлантического альянса ноту из-за передачи вооружений ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230122/ramshtayn-1846600170.html
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в мире, дмитрий медведев, андрей мельников, украина, германия, киев
В мире, Дмитрий Медведев, Андрей Мельников, Украина, Германия, Киев
18:45 25.01.2023 (обновлено: 19:30 25.01.2023)
 
Медведев пошутил над просьбами Киева поставить подлодки

Замглавы Совбеза России Медведев предупредил, что Украина вскоре лишится выхода к морю

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв РИА Новости. Украина вскоре останется без доступа к морю, написал в Telegram зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Так он прокомментировал информацию о просьбе Киева получить немецкие подводные лодки. По мнению зампреда Совбеза, идея заполучить субмарины звучит странно.
"Особенно с учетом того, что скоро у киевского режима вообще не останется моря", — высказался Медведев.
Он сыронизировал, что при таком развитии событий украинцам придется "сидеть в лодке прямо посреди Днепра, разучивая с музыкальными кураторами бессмертную "We all live in a yellow submarine" (песня группы The Beatles. — Прим. ред.).
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
22 января, 15:12Специальная военная операция на Украине
Медведев допустил появление военного альянса стран, которых "достали США"
"Хотя подлодка будет, видимо, жовто-блакитная", — написал зампред Совбеза.
По его словам, желание украинской стороны иметь в своем распоряжении самолеты звучит более разумно.

"Правда, нормальных взлетных полос практически не осталось, а украинское небо нами закрыто", — подчеркнул Медведев.

Как сообщал журнал Spiegel, заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник потребовал от Германии поставить ВСУ истребители, боевые корабли и подводные лодки.
Весной прошлого года Москва направила странам Североатлантического альянса ноту из-за передачи вооружений ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российской армии.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 17:46Специальная военная операция на Украине
Медведев заявил, что спецоперация на Украине была вынужденной мерой
 
В миреДмитрий МедведевАндрей МельниковУкраинаГерманияКиев
 
 
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