18:45 25.01.2023 (обновлено: 19:30 25.01.2023)
Медведев пошутил над просьбами Киева поставить подлодки
Замглавы Совбеза России Медведев предупредил, что Украина вскоре лишится выхода к морю
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Украина вскоре останется без доступа к морю, написал в Telegram зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Так он прокомментировал информацию о просьбе Киева получить немецкие подводные лодки. По мнению зампреда Совбеза, идея заполучить субмарины звучит странно.
"Особенно с учетом того, что скоро у киевского режима вообще не останется моря", — высказался Медведев.
Он сыронизировал, что при таком развитии событий украинцам придется "сидеть в лодке прямо посреди Днепра, разучивая с музыкальными кураторами бессмертную "We all live in a yellow submarine" (песня группы The Beatles. — Прим. ред.).
"Хотя подлодка будет, видимо, жовто-блакитная", — написал зампред Совбеза.
По его словам, желание украинской стороны иметь в своем распоряжении самолеты звучит более разумно.
"Правда, нормальных взлетных полос практически не осталось, а украинское небо нами закрыто", — подчеркнул Медведев.
Как сообщал журнал Spiegel, заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник потребовал от Германии поставить ВСУ истребители, боевые корабли и подводные лодки.
Весной прошлого года Москва направила странам Североатлантического альянса ноту из-за передачи вооружений ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российской армии.