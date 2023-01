https://ria.ru/20230125/medvedev-1847417613.html

Медведев пошутил над просьбами Киева поставить подлодки

Медведев пошутил над просьбами Киева поставить подлодки - РИА Новости, 25.01.2023

Медведев пошутил над просьбами Киева поставить подлодки

Украина вскоре останется без доступа к морю, написал в Telegram зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T18:45

2023-01-25T18:45

2023-01-25T19:30

в мире

дмитрий медведев

андрей мельников

украина

германия

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847155539_0:20:2742:1562_1920x0_80_0_0_28460172c6acc074c0f9fd1b8f790b54.jpg

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Украина вскоре останется без доступа к морю, написал в Telegram зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.Так он прокомментировал информацию о просьбе Киева получить немецкие подводные лодки. По мнению зампреда Совбеза, идея заполучить субмарины звучит странно.Он сыронизировал, что при таком развитии событий украинцам придется "сидеть в лодке прямо посреди Днепра, разучивая с музыкальными кураторами бессмертную "We all live in a yellow submarine" (песня группы The Beatles. — Прим. ред.)."Хотя подлодка будет, видимо, жовто-блакитная", — написал зампред Совбеза.По его словам, желание украинской стороны иметь в своем распоряжении самолеты звучит более разумно.Как сообщал журнал Spiegel, заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник потребовал от Германии поставить ВСУ истребители, боевые корабли и подводные лодки. Весной прошлого года Москва направила странам Североатлантического альянса ноту из-за передачи вооружений ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230122/ramshtayn-1846600170.html

https://ria.ru/20230123/medvedev-1846882711.html

украина

германия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дмитрий медведев, андрей мельников, украина, германия, киев