https://ria.ru/20230125/matkapital-1847345295.html
В Запорожской области назвали время начала выплат маткапитала
В Запорожской области назвали время начала выплат маткапитала - РИА Новости, 25.01.2023
В Запорожской области назвали время начала выплат маткапитала
Первые выплаты материнского капитала в Запорожской области начнутся через неделю, пообещал врио губернатора Евгений Балицкий. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T15:07
2023-01-25T15:07
2023-01-25T15:07
общество
евгений балицкий
запорожская область
россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Первые выплаты материнского капитала в Запорожской области начнутся через неделю, пообещал врио губернатора Евгений Балицкий. Он объяснил, что долгое время не удавалось наладить эту выплату в силу того, что для ее оформления необходимы паспорта РФ, процесс выдачи которых до сих пор идет. "Материнский капитал с 1 января у нас формируется. Мы собираем всю документальную базу. Первые выплаты мы планируем начинать через неделю примерно. Финансирование есть, вся процедура уже интегрирована в экономическую и социальную (плоскости)", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". Материнский капитал – мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается в России при рождении первого ребенка.
https://ria.ru/20230116/platezhki-1845249929.html
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общество, евгений балицкий, запорожская область, россия
Общество, Евгений Балицкий, Запорожская область, Россия
В Запорожской области назвали время начала выплат маткапитала
Балицкий: первые выплаты маткапитала в Запорожской области начнутся через неделю