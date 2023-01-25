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Путин пообещал посетить форум "Машук" - РИА Новости, 25.01.2023
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Путин пообещал посетить форум "Машук"
Путин пообещал посетить форум "Машук" - РИА Новости, 25.01.2023
Путин пообещал посетить форум "Машук"
Президент России Владимир Путин пообещал воспользоваться предложением студентов и посетить форум "Машук". РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T15:49
2023-01-25T15:49
владимир путин
россия
пятигорск
образование - общество
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал воспользоваться предложением студентов и посетить форум "Машук". "Спасибо за приглашение на "Машук", я время от времени стараюсь бывать на таких площадках, постараюсь воспользоваться вашим приглашением", - сказал Путин на встрече со студентами после того, как один из участников пригласил главу государства на "Машук". Центр знаний "Машук" - это федеральная площадка в Пятигорске, основным направлением его работы являются просветительские проекты и проведение командообразующих мероприятий для сотрудников сферы образования.
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россия
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владимир путин, россия, пятигорск, образование - общество
Владимир Путин, Россия, Пятигорск, Образование - Общество
15:49 25.01.2023
 
Путин пообещал посетить форум "Машук"

Президент Путин пообещал воспользоваться предложением студентов и посетить форум "Машук"

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал воспользоваться предложением студентов и посетить форум "Машук".
"Спасибо за приглашение на "Машук", я время от времени стараюсь бывать на таких площадках, постараюсь воспользоваться вашим приглашением", - сказал Путин на встрече со студентами после того, как один из участников пригласил главу государства на "Машук".
Центр знаний "Машук" - это федеральная площадка в Пятигорске, основным направлением его работы являются просветительские проекты и проведение командообразующих мероприятий для сотрудников сферы образования.
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Владимир ПутинРоссияПятигорскОбразование - Общество
 
 
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