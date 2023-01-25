https://ria.ru/20230125/mashuk-1847360758.html

Путин пообещал посетить форум "Машук"

Путин пообещал посетить форум "Машук" - РИА Новости, 25.01.2023

Путин пообещал посетить форум "Машук"

Президент России Владимир Путин пообещал воспользоваться предложением студентов и посетить форум "Машук". РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T15:49

2023-01-25T15:49

2023-01-25T15:49

владимир путин

россия

пятигорск

образование - общество

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал воспользоваться предложением студентов и посетить форум "Машук". "Спасибо за приглашение на "Машук", я время от времени стараюсь бывать на таких площадках, постараюсь воспользоваться вашим приглашением", - сказал Путин на встрече со студентами после того, как один из участников пригласил главу государства на "Машук". Центр знаний "Машук" - это федеральная площадка в Пятигорске, основным направлением его работы являются просветительские проекты и проведение командообразующих мероприятий для сотрудников сферы образования.

https://ria.ru/20230125/yubiley-1847347186.html

россия

пятигорск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

владимир путин, россия, пятигорск, образование - общество