https://ria.ru/20230125/mashuk-1847360758.html
Путин пообещал посетить форум "Машук"
Путин пообещал посетить форум "Машук" - РИА Новости, 25.01.2023
Путин пообещал посетить форум "Машук"
Президент России Владимир Путин пообещал воспользоваться предложением студентов и посетить форум "Машук". РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T15:49
2023-01-25T15:49
2023-01-25T15:49
владимир путин
россия
пятигорск
образование - общество
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал воспользоваться предложением студентов и посетить форум "Машук". "Спасибо за приглашение на "Машук", я время от времени стараюсь бывать на таких площадках, постараюсь воспользоваться вашим приглашением", - сказал Путин на встрече со студентами после того, как один из участников пригласил главу государства на "Машук". Центр знаний "Машук" - это федеральная площадка в Пятигорске, основным направлением его работы являются просветительские проекты и проведение командообразующих мероприятий для сотрудников сферы образования.
https://ria.ru/20230125/yubiley-1847347186.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, пятигорск, образование - общество
Владимир Путин, Россия, Пятигорск, Образование - Общество
Путин пообещал посетить форум "Машук"
Президент Путин пообещал воспользоваться предложением студентов и посетить форум "Машук"