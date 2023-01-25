https://ria.ru/20230125/mashiny-1847302700.html

США намерены передать Украине несколько ремонтно-эвакуационных машин

США намерены передать Украине несколько ремонтно-эвакуационных машин - РИА Новости, 25.01.2023

США намерены передать Украине несколько ремонтно-эвакуационных машин

США намерены направить на Украину небольшое количество ремонтно-эвакуационных машин, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновника. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T13:04

2023-01-25T13:04

2023-01-25T13:04

специальная военная операция на украине

в мире

джо байден

владимир путин

сергей лавров

сша

россия

украина

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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. США намерены направить на Украину небольшое количество ремонтно-эвакуационных машин, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновника. "США также направят небольшое количество ремонтно-эвакуационных машин", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на источник. Как отметил собеседник, это гусеничные машины, которые используется для ремонта танков в полевых условиях и для их вывоза с поля боя для технического обслуживания. СМИ накануне сообщали, что президент США Джо Байден собирается в среду анонсировать передачу украинцам от 30 до 50 танков Abrams. Ранее газета New York Times писала, что страны Запада торопятся передать Украине современное вооружение, которое ранее отказывались поставлять, из-за опасений, что у Киева осталось мало возможностей подготовиться к отражению ожидаемого им наступления сил РФ весной. Агентство Франс Пресс сообщало, что США советуют Украине вывести силы из Артемовска в ДНР, чтобы начать подготовку к наступлению на юге. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230125/tanki-1847260854.html

https://ria.ru/20230125/ukraina-1847137080.html

https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html

сша

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украина

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в мире, джо байден, владимир путин, сергей лавров, сша, россия, украина, m1 abrams, нато