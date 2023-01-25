https://ria.ru/20230125/makhachkala-1847394047.html
Мужчина с дробовиком ранил двух человек в Махачкале
Мужчина с дробовиком ранил двух человек в Махачкале - РИА Новости, 25.01.2023
Мужчина с дробовиком ранил двух человек в Махачкале
Мужчина с дробовиком в центре Махачкалы ранил двух человек, его личность установлена, пострадавшие госпитализированы, сообщает пресс-служба МВД региона. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T17:21
2023-01-25T17:21
2023-01-25T17:21
происшествия
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 25 янв - РИА Новости. Мужчина с дробовиком в центре Махачкалы ранил двух человек, его личность установлена, пострадавшие госпитализированы, сообщает пресс-служба МВД региона. Ранее пресс-служба ведомства сообщила, что в среду примерно в 15:10 в дежурную часть полиции поступило сообщение от очевидцев о том, что на проспекте Расула Гамзатова, 18 в Махачкале неизвестный мужчина с дробовиком направлял оружие на прохожих, но производил выстрелы в воздух. "По полученной информации, на проспекте Расула Гамзатова в Махачкале между мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из участников достал оружие и произвел несколько выстрелов. Один пострадавший - 35-летний мужчина с ранением грудной клетки, левого бедра и правой голени, направлен в центральную больницу", — говорится в сообщении. По информации ведомства, второй пострадавший, возраст которого уточняется, с переломом челюсти также госпитализирован. Информация предварительная. Устанавливаются обстоятельства происшествия, личность стрелявшего установлена, принимаются меры к его задержанию, сообщает МВД.
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РИА Новости
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происшествия, махачкала
Мужчина с дробовиком ранил двух человек в Махачкале
Мужчина с дробовиком, устроивший стрельбу в центре Махачкалы, ранил двух человек
МАХАЧКАЛА, 25 янв - РИА Новости.
Мужчина с дробовиком в центре Махачкалы ранил двух человек, его личность установлена, пострадавшие госпитализированы, сообщает
пресс-служба МВД региона.
Ранее пресс-служба ведомства сообщила, что в среду примерно в 15:10 в дежурную часть полиции поступило сообщение от очевидцев о том, что на проспекте Расула Гамзатова, 18 в Махачкале неизвестный мужчина с дробовиком направлял оружие на прохожих, но производил выстрелы в воздух.
"По полученной информации, на проспекте Расула Гамзатова в Махачкале
между мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из участников достал оружие и произвел несколько выстрелов. Один пострадавший - 35-летний мужчина с ранением грудной клетки, левого бедра и правой голени, направлен в центральную больницу", — говорится в сообщении.
По информации ведомства, второй пострадавший, возраст которого уточняется, с переломом челюсти также госпитализирован.
Информация предварительная. Устанавливаются обстоятельства происшествия, личность стрелявшего установлена, принимаются меры к его задержанию, сообщает МВД.