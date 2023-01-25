https://ria.ru/20230125/makhachkala-1847394047.html

Мужчина с дробовиком ранил двух человек в Махачкале

Мужчина с дробовиком ранил двух человек в Махачкале - РИА Новости, 25.01.2023

Мужчина с дробовиком ранил двух человек в Махачкале

Мужчина с дробовиком в центре Махачкалы ранил двух человек, его личность установлена, пострадавшие госпитализированы, сообщает пресс-служба МВД региона. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T17:21

2023-01-25T17:21

2023-01-25T17:21

происшествия

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 25 янв - РИА Новости. Мужчина с дробовиком в центре Махачкалы ранил двух человек, его личность установлена, пострадавшие госпитализированы, сообщает пресс-служба МВД региона. Ранее пресс-служба ведомства сообщила, что в среду примерно в 15:10 в дежурную часть полиции поступило сообщение от очевидцев о том, что на проспекте Расула Гамзатова, 18 в Махачкале неизвестный мужчина с дробовиком направлял оружие на прохожих, но производил выстрелы в воздух. "По полученной информации, на проспекте Расула Гамзатова в Махачкале между мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из участников достал оружие и произвел несколько выстрелов. Один пострадавший - 35-летний мужчина с ранением грудной клетки, левого бедра и правой голени, направлен в центральную больницу", — говорится в сообщении. По информации ведомства, второй пострадавший, возраст которого уточняется, с переломом челюсти также госпитализирован. Информация предварительная. Устанавливаются обстоятельства происшествия, личность стрелявшего установлена, принимаются меры к его задержанию, сообщает МВД.

https://ria.ru/20230124/strelba-1847206058.html

махачкала

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, махачкала