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"Промыли мозги". Американский журналист раскритиковал решение по Украине - РИА Новости, 25.01.2023
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"Промыли мозги". Американский журналист раскритиковал решение по Украине
"Промыли мозги". Американский журналист раскритиковал решение по Украине - РИА Новости, 25.01.2023
"Промыли мозги". Американский журналист раскритиковал решение по Украине
Американцам промыли мозги, заставив принять эскалацию конфликта на Украине, написал журналист Майкл Трейси в Twitter. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T06:23
2023-01-25T10:55
в мире
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Американцам промыли мозги, заставив принять эскалацию конфликта на Украине, написал журналист Майкл Трейси в Twitter.Украина уже несколько месяцев требует от Запада выделить ей бронетехнику для наступательных действий. Так, в интервью ARD Владимир Зеленский выразил недовольство объемами западной помощи: по его словам, поставка десяти, двадцати или даже пятидесяти танков не решит проблему, поскольку "у российской армии их тысяча".Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
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в мире, владимир зеленский, украина, сша
В мире, Владимир Зеленский, Украина, США
06:23 25.01.2023 (обновлено: 10:55 25.01.2023)
 
"Промыли мозги". Американский журналист раскритиковал решение по Украине

Журналист Трейси заявил, что американцам промыли мозги для эскалации конфликта на Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Американцам промыли мозги, заставив принять эскалацию конфликта на Украине, написал журналист Майкл Трейси в Twitter.

"Американцам промыли мозги, заставив без всякой критики признать, что военная эскалация США является единственным мыслимым вариантом в конфликте на Украине. Простое понятие дипломатии, несмотря на то, что его пропагандируют Индия, Китай, Бразилия, Мексика, Южная Африка и так далее, им даже не приходит в голову", — заявил он.

Украина уже несколько месяцев требует от Запада выделить ей бронетехнику для наступательных действий. Так, в интервью ARD Владимир Зеленский выразил недовольство объемами западной помощи: по его словам, поставка десяти, двадцати или даже пятидесяти танков не решит проблему, поскольку "у российской армии их тысяча".
Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
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