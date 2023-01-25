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В Нижнем Новгороде полиция ищет женщину, напавшую на ребенка в лифте
В Нижнем Новгороде полиция ищет женщину, напавшую на ребенка в лифте - РИА Новости, 25.01.2023
В Нижнем Новгороде полиция ищет женщину, напавшую на ребенка в лифте
Сотрудники полиции ищут женщину, напавшую на ребенка в лифте многоэтажки в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T10:52
2023-01-25T10:52
2023-01-25T10:52
происшествия
нижний новгород
россия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 янв - РИА Новости. Сотрудники полиции ищут женщину, напавшую на ребенка в лифте многоэтажки в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД. Ранее местные СМИ и Telegram-каналы опубликовали видео с камеры наблюдения в лифте, где женщина внезапно набросилась на вошедшего ребенка, стала кричать на него, дергать за капюшон и бить по лицу, а затем вышвырнула его в открывшиеся двери. "В полицию лично обратилась жительница бульвара Южное шоссе с заявлением о том, что неизвестная женщина в лифте ударила ее сына. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку: устанавливаются обстоятельства и личность женщины, применившей силу к несовершеннолетнему", - заявили агентству в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. Собеседница агентства добавила, что "юридическую оценку произошедшему можно будет дать после установления степени тяжести вреда, причинённого здоровью мальчика". В свою очередь, региональное управление СК РФ по Нижегородской области сообщает, что также организовало доследственную проверку. "В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего", - сообщает региональный СУСК.
https://ria.ru/20230125/ssora-1847263979.html
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происшествия, нижний новгород, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижнем Новгороде полиция ищет женщину, напавшую на ребенка в лифте
В Нижнем Новгороде полиция ищет женщину, избившую чужого ребенка в лифте многоэтажки