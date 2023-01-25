https://ria.ru/20230125/kurily-1847248902.html

Премьер Японии призвал возобновить гуманитарные обмены на Курилах

Премьер Японии призвал возобновить гуманитарные обмены на Курилах - РИА Новости, 25.01.2023

Премьер Японии призвал возобновить гуманитарные обмены на Курилах

Возобновление гуманитарных обменов с Россией и возможность посещения могил предков бывшими жителями Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи — основной приоритет в РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T09:37

2023-01-25T09:37

2023-01-25T11:31

в мире

фумио кисида

есимаса хаяси

токио

россия

япония

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ТОКИО, 25 янв — РИА Новости. Возобновление гуманитарных обменов с Россией и возможность посещения могил предков бывшими жителями Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи — основной приоритет в отношениях с Москвой, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.Также Кисида, отвечая на вопрос лидера оппозиционной Конституционно-демократической партии Кэнты Идзуми по поводу политики японского правительства, подчеркнул, что Токио планирует возобновить диалог с Россией по рыбному промыслу. При этом премьер проигнорировал критику оппозиционера насчет бездействия японской стороны в то время, как другие государства, несмотря на украинский конфликт, пытаются установить диалог с Москвой. В качестве примера он привел контакты на высшем уровне между Францией и Россией.Российский МИД прошлой весной заявил, что Москва в качестве ответа на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров по мирному договору, прекращает безвизовые поездки японцев на южные Курильские острова и выходит из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Безвизовый режим начался в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса о заключении мирного договора. Поездки проходили по национальному паспорту со специальным вкладышем, без виз. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Москвой. Однако по окончании Второй мировой войны документ так и не был подписан. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию. В ней Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи двух островов в случае заключения мирного договора. Советский Союз рассчитывал поставить на этом точку, японская сторона же считала сделку только частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20230123/territoriya-1846895256.html

https://ria.ru/20230123/yaponiya-1846758211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, фумио кисида, есимаса хаяси, токио, россия, япония