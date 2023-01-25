https://ria.ru/20230125/kruizy-1847321594.html

Россиянам предложат безвизовый круиз по Эгейскому морю

Россиянам предложат безвизовый круиз по Эгейскому морю - РИА Новости, 25.01.2023

Россиянам предложат безвизовый круиз по Эгейскому морю

Компания Selectum Blu предложит россиянам безвизовый круиз по Эгейскому морю, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T17:32

2023-01-25T17:32

2023-01-25T17:32

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Компания Selectum Blu предложит россиянам безвизовый круиз по Эгейскому морю, сообщает АТОР."Основная программа лайнера Blue Sapphire начинается со 2 мая и включает посещение островов Греции. Но из-за того, что получение шенгена для наших соотечественников сейчас усложнилось, компания решила запустить для них пробный безвизовый круиз", — отмечают в ассоциации.Экспериментальный маршрут стартует (и заканчивается) в Бодруме. В него входят остановки в крупных городах Турции, среди которых Эфес и Мармарис. На берегу можно погулять самостоятельно или отправиться на экскурсию с гидом.Начало круиза запланировано на 25 мая 2023 года. Путешествие продлится пять дней и четыре ночи. Стоимость путевки начинается от 102 тысячи рублей за двоих, включая портовый сбор. Уточняется, что до 31 января действует акция раннего бронирования.

https://ria.ru/20230124/kruizy-1846993520.html

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