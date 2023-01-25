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Россиянам предложат безвизовый круиз по Эгейскому морю - РИА Новости, 25.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230125/kruizy-1847321594.html
Россиянам предложат безвизовый круиз по Эгейскому морю
Россиянам предложат безвизовый круиз по Эгейскому морю - РИА Новости, 25.01.2023
Россиянам предложат безвизовый круиз по Эгейскому морю
Компания Selectum Blu предложит россиянам безвизовый круиз по Эгейскому морю, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T17:32
2023-01-25T17:32
туризм
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туристы
эгейское море
турция
греция
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Компания Selectum Blu предложит россиянам безвизовый круиз по Эгейскому морю, сообщает АТОР."Основная программа лайнера Blue Sapphire начинается со 2 мая и включает посещение островов Греции. Но из-за того, что получение шенгена для наших соотечественников сейчас усложнилось, компания решила запустить для них пробный безвизовый круиз", — отмечают в ассоциации.Экспериментальный маршрут стартует (и заканчивается) в Бодруме. В него входят остановки в крупных городах Турции, среди которых Эфес и Мармарис. На берегу можно погулять самостоятельно или отправиться на экскурсию с гидом.Начало круиза запланировано на 25 мая 2023 года. Путешествие продлится пять дней и четыре ночи. Стоимость путевки начинается от 102 тысячи рублей за двоих, включая портовый сбор. Уточняется, что до 31 января действует акция раннего бронирования.
https://ria.ru/20230124/kruizy-1846993520.html
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новости - туризм, туризм, туристы, эгейское море, турция, греция, ассоциация туроператоров россии (атор), круизы
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Эгейское море, Турция, Греция, Ассоциация туроператоров России (АТОР), круизы
17:32 25.01.2023
 
Россиянам предложат безвизовый круиз по Эгейскому морю

Компания Selectum Blu запустит безвизовый круиз по Эгейскому морю 25 мая

CC BY-SA 3.0 / Mstyslav Chernov / Порт Мармариса
Порт Мармариса - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
CC BY-SA 3.0 / Mstyslav Chernov /
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Компания Selectum Blu предложит россиянам безвизовый круиз по Эгейскому морю, сообщает АТОР.
"Основная программа лайнера Blue Sapphire начинается со 2 мая и включает посещение островов Греции. Но из-за того, что получение шенгена для наших соотечественников сейчас усложнилось, компания решила запустить для них пробный безвизовый круиз", — отмечают в ассоциации.
Экспериментальный маршрут стартует (и заканчивается) в Бодруме. В него входят остановки в крупных городах Турции, среди которых Эфес и Мармарис. На берегу можно погулять самостоятельно или отправиться на экскурсию с гидом.
Начало круиза запланировано на 25 мая 2023 года. Путешествие продлится пять дней и четыре ночи. Стоимость путевки начинается от 102 тысячи рублей за двоих, включая портовый сбор. Уточняется, что до 31 января действует акция раннего бронирования.
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