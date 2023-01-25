https://ria.ru/20230125/koronavirus-1847282184.html

В Москве за сутки госпитализировали 99 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 99 человек с COVID-19 - РИА Новости, 25.01.2023

В Москве за сутки госпитализировали 99 человек с COVID-19

За сутки в Москве выявлены 2424 случая COVID-19, скончались 11 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T11:44

2023-01-25T11:44

2023-01-25T11:44

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 2424 случая COVID-19, скончались 11 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки – 2424, госпитализировано 99 человек, выздоровели 2013 человек, 11 человек умерли", - говорится в сводке по столице. Накануне выявлен 1362 новый случай заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 335 131 случай коронавируса, выздоровело 3 138 564 человека, умерли 47 820 человек.

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва