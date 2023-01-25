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В Москве за сутки госпитализировали 99 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 99 человек с COVID-19 - РИА Новости, 25.01.2023
В Москве за сутки госпитализировали 99 человек с COVID-19
За сутки в Москве выявлены 2424 случая COVID-19, скончались 11 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T11:44
2023-01-25T11:44
2023-01-25T11:44
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 2424 случая COVID-19, скончались 11 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки – 2424, госпитализировано 99 человек, выздоровели 2013 человек, 11 человек умерли", - говорится в сводке по столице. Накануне выявлен 1362 новый случай заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 335 131 случай коронавируса, выздоровело 3 138 564 человека, умерли 47 820 человек.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Москва
В Москве за сутки госпитализировали 99 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 2424 новых случая заражения коронавирусом, умерли 11 человек
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости.
За сутки в Москве выявлены 2424 случая COVID-19, скончались 11 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф
.
"Выявлено случаев за сутки – 2424, госпитализировано 99 человек, выздоровели 2013 человек, 11 человек умерли", - говорится в сводке по столице.
Накануне выявлен 1362 новый случай заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 335 131 случай коронавируса, выздоровело 3 138 564 человека, умерли 47 820 человек.