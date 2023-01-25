https://ria.ru/20230125/koronavirus-1847270519.html

В России за сутки госпитализировали 899 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 899 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 25.01.2023

В России за сутки госпитализировали 899 заболевших COVID-19

Более 6,4 тысячи новых случаев коронавируса, умерли 44 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T11:03

2023-01-25T11:03

2023-01-25T11:03

распространение коронавируса

здоровье - общество

общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Более 6,4 тысячи новых случаев коронавируса, умерли 44 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 899 человек, на 7,3% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 36 субъектах, снижение — в 40 регионах страны, ситуация не изменилась в девяти субъектах. "Выздоровело за сутки 5 542 человека, или на 1,4% больше в сравнении с 24 января 2023 года. Выявлено 6 442 нового случая COVID-19. Умерло за сутки 44 человека", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

здоровье - общество, общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии