https://ria.ru/20230125/koronavirus-1847270519.html
В России за сутки госпитализировали 899 заболевших COVID-19
В России за сутки госпитализировали 899 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 25.01.2023
В России за сутки госпитализировали 899 заболевших COVID-19
Более 6,4 тысячи новых случаев коронавируса, умерли 44 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T11:03
2023-01-25T11:03
2023-01-25T11:03
распространение коронавируса
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россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Более 6,4 тысячи новых случаев коронавируса, умерли 44 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 899 человек, на 7,3% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 36 субъектах, снижение — в 40 регионах страны, ситуация не изменилась в девяти субъектах. "Выздоровело за сутки 5 542 человека, или на 1,4% больше в сравнении с 24 января 2023 года. Выявлено 6 442 нового случая COVID-19. Умерло за сутки 44 человека", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В России за сутки госпитализировали 899 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 6442 новых случая COVID-19, выздоровели 5542, умерли 44 человека