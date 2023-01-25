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Группа "Россия — исламский мир" осудила осквернение корана - РИА Новости, 25.01.2023
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Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20230125/koran-1847326986.html
Группа "Россия — исламский мир" осудила осквернение корана
Группа "Россия — исламский мир" осудила осквернение корана - РИА Новости, 25.01.2023
Группа "Россия — исламский мир" осудила осквернение корана
Глава Татарстана Рустам Минниханов, возглавляющий группу стратегического видения "Россия — исламский мир", направил письма послам Швеции и Нидерландов, в... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T14:19
2023-01-25T14:28
республика татарстан
рустам минниханов
швеция
стокгольм (город)
гаага
нидерланды
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КАЗАНЬ, 25 янв – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов, возглавляющий группу стратегического видения "Россия — исламский мир", направил письма послам Швеции и Нидерландов, в которых от имени группы осуждаются произошедшие в Стокгольме и Гааге акты осквернения Корана. В субботу лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег священную книгу мусульман у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на эту акцию. Лидер праворадикального движения Pegida Эдвин Вагенсвельд в понедельник устроил акцию в Гааге, вырвав несколько страниц из Корана, затем сжег их. "В России, которая вошла в историю мировой исламской цивилизации как родоначальник и один из центров коранопечатания, эта акция шокировала не только мусульман, но и представителей других религий. В то время как наша страна бережно сохраняет обычаи традиционных мировых религий, в центре считающейся просвещенной Европы открыто глумятся над Священной Книгой, забывая при этом, что она ниспослана всему человечеству", - написал Минниханов в обращении к послам. Глава группы стратегического видения "Россия - исламский мир" отметил, что в цивилизованном мире принято уважать религиозные чувства соседей, чтить их культурные традиции и веру. В этом заключается базовая ценность любого нормального общества. "Свобода слова и самовыражения, которая допускает попрание чужих духовных ценностей и нравственных устоев, является серьезной угрозой, способной разрушить любое общество. Цивилизацию, позволяющую публичное оскорбление веры, неминуемо ждет моральное разложение и упадок", - подчеркнул он. По словам Минниханова, к сожалению, последние события в Швеции стали лишь продолжением надругательств над чувствами верующих. Крайне прискорбно, по его мнению, что эти чудовищные акции прошли с молчаливого одобрения властей, при попустительстве правоохранительных органов. Минниханов выразил уверенность, что осквернение священных религиозных книг не может иметь оправдания. По его словам, это оскорбление мусульман всего мира, насмешка над верой, акт ксенофобии, что не имеет ничего общего с демократией и общечеловеческими ценностями. "Мы, члены группы стратегического видения "Россия - исламский мир", вместе с миллионами мусульман всего мира осуждаем упомянутые оскорбительные акты и считаем, что подобные провокации должны пресекаться самым решительным образом", - резюмировал руководитель группы.
https://ria.ru/20230117/forum-1845450822.html
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стокгольм (город)
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рустам минниханов, швеция, стокгольм (город), гаага, нидерланды
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Швеция, Стокгольм (город), Гаага, Нидерланды
14:19 25.01.2023 (обновлено: 14:28 25.01.2023)
 

Группа "Россия — исламский мир" осудила осквернение корана

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
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КАЗАНЬ, 25 янв – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов, возглавляющий группу стратегического видения "Россия — исламский мир", направил письма послам Швеции и Нидерландов, в которых от имени группы осуждаются произошедшие в Стокгольме и Гааге акты осквернения Корана.
В субботу лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег священную книгу мусульман у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на эту акцию. Лидер праворадикального движения Pegida Эдвин Вагенсвельд в понедельник устроил акцию в Гааге, вырвав несколько страниц из Корана, затем сжег их.
России, которая вошла в историю мировой исламской цивилизации как родоначальник и один из центров коранопечатания, эта акция шокировала не только мусульман, но и представителей других религий. В то время как наша страна бережно сохраняет обычаи традиционных мировых религий, в центре считающейся просвещенной Европы открыто глумятся над Священной Книгой, забывая при этом, что она ниспослана всему человечеству", - написал Минниханов в обращении к послам.
Глава группы стратегического видения "Россия - исламский мир" отметил, что в цивилизованном мире принято уважать религиозные чувства соседей, чтить их культурные традиции и веру. В этом заключается базовая ценность любого нормального общества.
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"Свобода слова и самовыражения, которая допускает попрание чужих духовных ценностей и нравственных устоев, является серьезной угрозой, способной разрушить любое общество. Цивилизацию, позволяющую публичное оскорбление веры, неминуемо ждет моральное разложение и упадок", - подчеркнул он.
По словам Минниханова, к сожалению, последние события в Швеции стали лишь продолжением надругательств над чувствами верующих. Крайне прискорбно, по его мнению, что эти чудовищные акции прошли с молчаливого одобрения властей, при попустительстве правоохранительных органов.
Минниханов выразил уверенность, что осквернение священных религиозных книг не может иметь оправдания. По его словам, это оскорбление мусульман всего мира, насмешка над верой, акт ксенофобии, что не имеет ничего общего с демократией и общечеловеческими ценностями.
"Мы, члены группы стратегического видения "Россия - исламский мир", вместе с миллионами мусульман всего мира осуждаем упомянутые оскорбительные акты и считаем, что подобные провокации должны пресекаться самым решительным образом", - резюмировал руководитель группы.
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Республика ТатарстанРустам МиннихановШвецияСтокгольм (город)ГаагаНидерланды
 
 
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