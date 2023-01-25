https://ria.ru/20230125/koran-1847326986.html

Группа "Россия — исламский мир" осудила осквернение корана

Группа "Россия — исламский мир" осудила осквернение корана - РИА Новости, 25.01.2023

Группа "Россия — исламский мир" осудила осквернение корана

Глава Татарстана Рустам Минниханов, возглавляющий группу стратегического видения "Россия — исламский мир", направил письма послам Швеции и Нидерландов, в... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T14:19

2023-01-25T14:19

2023-01-25T14:28

республика татарстан

рустам минниханов

швеция

стокгольм (город)

гаага

нидерланды

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КАЗАНЬ, 25 янв – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов, возглавляющий группу стратегического видения "Россия — исламский мир", направил письма послам Швеции и Нидерландов, в которых от имени группы осуждаются произошедшие в Стокгольме и Гааге акты осквернения Корана. В субботу лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег священную книгу мусульман у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на эту акцию. Лидер праворадикального движения Pegida Эдвин Вагенсвельд в понедельник устроил акцию в Гааге, вырвав несколько страниц из Корана, затем сжег их. "В России, которая вошла в историю мировой исламской цивилизации как родоначальник и один из центров коранопечатания, эта акция шокировала не только мусульман, но и представителей других религий. В то время как наша страна бережно сохраняет обычаи традиционных мировых религий, в центре считающейся просвещенной Европы открыто глумятся над Священной Книгой, забывая при этом, что она ниспослана всему человечеству", - написал Минниханов в обращении к послам. Глава группы стратегического видения "Россия - исламский мир" отметил, что в цивилизованном мире принято уважать религиозные чувства соседей, чтить их культурные традиции и веру. В этом заключается базовая ценность любого нормального общества. "Свобода слова и самовыражения, которая допускает попрание чужих духовных ценностей и нравственных устоев, является серьезной угрозой, способной разрушить любое общество. Цивилизацию, позволяющую публичное оскорбление веры, неминуемо ждет моральное разложение и упадок", - подчеркнул он. По словам Минниханова, к сожалению, последние события в Швеции стали лишь продолжением надругательств над чувствами верующих. Крайне прискорбно, по его мнению, что эти чудовищные акции прошли с молчаливого одобрения властей, при попустительстве правоохранительных органов. Минниханов выразил уверенность, что осквернение священных религиозных книг не может иметь оправдания. По его словам, это оскорбление мусульман всего мира, насмешка над верой, акт ксенофобии, что не имеет ничего общего с демократией и общечеловеческими ценностями. "Мы, члены группы стратегического видения "Россия - исламский мир", вместе с миллионами мусульман всего мира осуждаем упомянутые оскорбительные акты и считаем, что подобные провокации должны пресекаться самым решительным образом", - резюмировал руководитель группы.

https://ria.ru/20230117/forum-1845450822.html

https://ria.ru/20220829/putin-1812821699.html

швеция

стокгольм (город)

гаага

нидерланды

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

рустам минниханов, швеция, стокгольм (город), гаага, нидерланды