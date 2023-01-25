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Камбоджа не будет оказывать Украине военную поддержку, заявил МИД страны - РИА Новости, 25.01.2023
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Камбоджа не будет оказывать Украине военную поддержку, заявил МИД страны
Камбоджа не будет оказывать Украине военную поддержку, заявил МИД страны - РИА Новости, 25.01.2023
Камбоджа не будет оказывать Украине военную поддержку, заявил МИД страны
Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи выступило против причисления страны к числу союзников Украины, оказывающих ей военную... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T10:37
2023-01-25T10:37
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи выступило против причисления страны к числу союзников Украины, оказывающих ей военную поддержку, сообщила камбоджийская газета Khmer Times. Заявление МИД Камбоджи прозвучало в ответ на недавнюю публикацию местного Telegram-канала "Demografiya upala" ("Демография сегодня"), в котором разместили инфографику со странами, поддерживающими Украину военными средствами. Ранее Камбоджийский противоминный центр (CMAC) официально завершил обучение украинских саперов, техническую поддержку оказало правительство Японии. "Министерство вновь заявляет, что решение о проведении технических тренингов по разминированию для украинских саперов в Камбодже совместно с Японским агентством международного сотрудничества (JICA) принято исключительно на гуманитарной основе. Мы демонстрировали аналогичные усилия многочисленными миротворческими миссиями в Африке и на Ближнем Востоке под эгидой ООН", — приводит газета заявление ведомства. МИД Камбоджи также призвал Telegram-канал внести правки в публикацию. В министерстве подчеркнули, что указанная в ней информация "не просто неверна, но может нанести ущерб Камбодже как миролюбивой стране, строго придерживающейся внешней политики нейтралитета, закрепленной в ее Конституции". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230125/tanki-1847261707.html
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украина, камбоджа, оон, в мире
Украина, Камбоджа, ООН, В мире
10:37 25.01.2023
 
Камбоджа не будет оказывать Украине военную поддержку, заявил МИД страны

МИД Камбоджи: страна не будет оказывать Украине военную поддержку, только гуманитарную

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаКамбоджа
Камбоджа - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Камбоджа . Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи выступило против причисления страны к числу союзников Украины, оказывающих ей военную поддержку, сообщила камбоджийская газета Khmer Times.
Заявление МИД Камбоджи прозвучало в ответ на недавнюю публикацию местного Telegram-канала "Demografiya upala" ("Демография сегодня"), в котором разместили инфографику со странами, поддерживающими Украину военными средствами. Ранее Камбоджийский противоминный центр (CMAC) официально завершил обучение украинских саперов, техническую поддержку оказало правительство Японии.
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"Министерство вновь заявляет, что решение о проведении технических тренингов по разминированию для украинских саперов в Камбодже совместно с Японским агентством международного сотрудничества (JICA) принято исключительно на гуманитарной основе. Мы демонстрировали аналогичные усилия многочисленными миротворческими миссиями в Африке и на Ближнем Востоке под эгидой ООН", — приводит газета заявление ведомства.
МИД Камбоджи также призвал Telegram-канал внести правки в публикацию. В министерстве подчеркнули, что указанная в ней информация "не просто неверна, но может нанести ущерб Камбодже как миролюбивой стране, строго придерживающейся внешней политики нейтралитета, закрепленной в ее Конституции".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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