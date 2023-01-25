https://ria.ru/20230125/istrebiteli-1847221950.html
ЕС может предоставить Киеву истребители F-16, заявил Кулеба
ЕС может предоставить Киеву истребители F-16, заявил Кулеба - РИА Новости, 25.01.2023
ЕС может предоставить Киеву истребители F-16, заявил Кулеба
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в ЕС рассматривают вопрос о предоставлении Украине истребителей F-16. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T01:52
2023-01-25T01:52
2023-01-25T01:52
специальная военная операция на украине
в мире
евросоюз
украина
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дмитрий кулеба
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в ЕС рассматривают вопрос о предоставлении Украине истребителей F-16. На своей странице в Facebook* Кулеба опубликовал якобы диалог с неким "европейским коллегой". Он еще в марте на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявлял, что Украина больше всего нуждается в поставках военной авиации и средств ПВО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Евросоюз, Украина, Россия, НАТО, Киев, Дмитрий Кулеба, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, F-16
ЕС может предоставить Киеву истребители F-16, заявил Кулеба
Кулеба: ЕС рассматривают вопрос о предоставлении Киеву истребителей F-16