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СМИ: Испания присоединится к поставкам танков Leopard Украине - РИА Новости, 25.01.2023
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СМИ: Испания присоединится к поставкам танков Leopard Украине
СМИ: Испания присоединится к поставкам танков Leopard Украине - РИА Новости, 25.01.2023
СМИ: Испания присоединится к поставкам танков Leopard Украине
Испания присоединится к поставкам танков Leopard 2 для украинской армии, сообщает испанская газета El País. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T13:10
2023-01-25T13:10
в мире
педро санчес
испания
киев
мадрид
нато
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Испания присоединится к поставкам танков Leopard 2 для украинской армии, сообщает испанская газета El País.В статье журналисты указали, что Мадрид планирует в ближайшее время отправить на Украину партию танков немецкого производства, обусловливая данное решение наличием договоренности по этому вопросу на европейском уровне.Во вторник председатель правительства Педро Санчес прокомментировал поставки военной техники Киеву, заявив, что европейские страны должны идти "рука об руку" в этом вопросе.Как уточняют авторы статьи, на вооружении испанской армии стоит 347 единиц Leopard 2. Из них 239 соответствуют модели Leopard 2E, производимой в Испании, и 108 - Leopard 2 A4, которые были куплены подержанными у Германии в 1995 году.Накануне издание Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что немецкое правительство во главе с канцлером Олафом Шольцем согласилось передать Киеву танки Leopard 2. По информации журнала, речь идет о роте машин модели 2A6, которые находятся на вооружении бундесвера.Весной прошлого года Москва направила странам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые западные грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230125/tanki-1847286886.html
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в мире, педро санчес, испания, киев, мадрид, нато
В мире, Педро Санчес, Испания, Киев, Мадрид, НАТО
13:10 25.01.2023
 
СМИ: Испания присоединится к поставкам танков Leopard Украине

El País: Испания присоединится к поставкам танков Leopard Украине

© Depositphotos.com / SOMATUSCANIМадрид, Испания
Мадрид, Испания - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© Depositphotos.com / SOMATUSCANI
Мадрид, Испания. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Испания присоединится к поставкам танков Leopard 2 для украинской армии, сообщает испанская газета El País.
В статье журналисты указали, что Мадрид планирует в ближайшее время отправить на Украину партию танков немецкого производства, обусловливая данное решение наличием договоренности по этому вопросу на европейском уровне.
Солдаты немецкой армии загружают танк Leopard - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
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Во Франции забили тревогу из-за сообщений о передаче танков Украине
Во вторник председатель правительства Педро Санчес прокомментировал поставки военной техники Киеву, заявив, что европейские страны должны идти "рука об руку" в этом вопросе.

"Мы будем сохранять единство и координировать свои действия с остальными союзниками и, прежде всего, с Европой," — цитирует политика СМИ.

Как уточняют авторы статьи, на вооружении испанской армии стоит 347 единиц Leopard 2. Из них 239 соответствуют модели Leopard 2E, производимой в Испании, и 108 - Leopard 2 A4, которые были куплены подержанными у Германии в 1995 году.
Накануне издание Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что немецкое правительство во главе с канцлером Олафом Шольцем согласилось передать Киеву танки Leopard 2. По информации журнала, речь идет о роте машин модели 2A6, которые находятся на вооружении бундесвера.
Весной прошлого года Москва направила странам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые западные грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.
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