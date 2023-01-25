СМИ узнали подробности задержания испанца за письма со взрывчаткой
ABC: испанец, задержанный за отправку писем во взрывчаткой, не связан с группами из России
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Полиция Испании. Архивное фото
МАДРИД, 25 янв - РИА Новости. Испанец, предположительно отправивший письма со взрывчаткой, в том числе в посольство Украины в Мадриде, никак не связан с российскими экстремистскими группами, сообщает в среду газета ABC с ссылкой на источники.
По ее информации, 74-летний мужчина из провинции Бургос до выхода на пенсию работал государственным служащим. Сообщается, что его считают одиноким пенсионером с пророссийскими взглядами.
Согласно газете, арест испанца произошел на улице, в городе Миранда-де-Эбро, после чего представители правоохранительных органов вошли и обыскали дом, где он живет один.
Ожидается, что подозреваемый предстанет перед судом в эту пятницу. Суд будет рассматривать это дело как предполагаемое преступление терроризма, а мужчину - как автора всех этих рассылок.
На прошлой неделе газета New York Times опубликовала статью, согласно которой власти США и Европы подозревают российскую военную разведку в организации рассылок взрывных устройств в Испании в 2022 году. Однако конкретных доказательств этого не приводилось. Россия ранее неоднократно опровергала подобные обвинения.
Всего в ноябре и декабре 2022 года было выявлено шесть писем с взрывными устройствами внутри, которые, в частности, направлялись премьеру страны Педро Санчесу, в посольство США и Украины в Мадриде, а также в министерство обороны. В результате никто не погиб, один сотрудник украинского посольства получил ранения.
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