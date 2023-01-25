https://ria.ru/20230125/ispanets-1847352602.html

СМИ узнали подробности задержания испанца за письма со взрывчаткой

СМИ узнали подробности задержания испанца за письма со взрывчаткой - РИА Новости, 25.01.2023

СМИ узнали подробности задержания испанца за письма со взрывчаткой

Испанец, предположительно отправивший письма со взрывчаткой, в том числе в посольство Украины в Мадриде, никак не связан с российскими экстремистскими группами, РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T15:27

2023-01-25T15:27

2023-01-25T15:27

в мире

педро санчес

россия

украина

мадрид

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МАДРИД, 25 янв - РИА Новости. Испанец, предположительно отправивший письма со взрывчаткой, в том числе в посольство Украины в Мадриде, никак не связан с российскими экстремистскими группами, сообщает в среду газета ABC с ссылкой на источники. По ее информации, 74-летний мужчина из провинции Бургос до выхода на пенсию работал государственным служащим. Сообщается, что его считают одиноким пенсионером с пророссийскими взглядами. Согласно газете, арест испанца произошел на улице, в городе Миранда-де-Эбро, после чего представители правоохранительных органов вошли и обыскали дом, где он живет один. Ожидается, что подозреваемый предстанет перед судом в эту пятницу. Суд будет рассматривать это дело как предполагаемое преступление терроризма, а мужчину - как автора всех этих рассылок. На прошлой неделе газета New York Times опубликовала статью, согласно которой власти США и Европы подозревают российскую военную разведку в организации рассылок взрывных устройств в Испании в 2022 году. Однако конкретных доказательств этого не приводилось. Россия ранее неоднократно опровергала подобные обвинения. Всего в ноябре и декабре 2022 года было выявлено шесть писем с взрывными устройствами внутри, которые, в частности, направлялись премьеру страны Педро Санчесу, в посольство США и Украины в Мадриде, а также в министерство обороны. В результате никто не погиб, один сотрудник украинского посольства получил ранения.

https://ria.ru/20230123/pisma-1846949684.html

https://ria.ru/20221218/ispaniya-1839548279.html

россия

украина

мадрид

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, педро санчес, россия, украина, мадрид