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СМИ узнали подробности задержания испанца за письма со взрывчаткой - РИА Новости, 25.01.2023
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СМИ узнали подробности задержания испанца за письма со взрывчаткой
СМИ узнали подробности задержания испанца за письма со взрывчаткой - РИА Новости, 25.01.2023
СМИ узнали подробности задержания испанца за письма со взрывчаткой
Испанец, предположительно отправивший письма со взрывчаткой, в том числе в посольство Украины в Мадриде, никак не связан с российскими экстремистскими группами, РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T15:27
2023-01-25T15:27
в мире
педро санчес
россия
украина
мадрид
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МАДРИД, 25 янв - РИА Новости. Испанец, предположительно отправивший письма со взрывчаткой, в том числе в посольство Украины в Мадриде, никак не связан с российскими экстремистскими группами, сообщает в среду газета ABC с ссылкой на источники. По ее информации, 74-летний мужчина из провинции Бургос до выхода на пенсию работал государственным служащим. Сообщается, что его считают одиноким пенсионером с пророссийскими взглядами. Согласно газете, арест испанца произошел на улице, в городе Миранда-де-Эбро, после чего представители правоохранительных органов вошли и обыскали дом, где он живет один. Ожидается, что подозреваемый предстанет перед судом в эту пятницу. Суд будет рассматривать это дело как предполагаемое преступление терроризма, а мужчину - как автора всех этих рассылок. На прошлой неделе газета New York Times опубликовала статью, согласно которой власти США и Европы подозревают российскую военную разведку в организации рассылок взрывных устройств в Испании в 2022 году. Однако конкретных доказательств этого не приводилось. Россия ранее неоднократно опровергала подобные обвинения. Всего в ноябре и декабре 2022 года было выявлено шесть писем с взрывными устройствами внутри, которые, в частности, направлялись премьеру страны Педро Санчесу, в посольство США и Украины в Мадриде, а также в министерство обороны. В результате никто не погиб, один сотрудник украинского посольства получил ранения.
https://ria.ru/20230123/pisma-1846949684.html
https://ria.ru/20221218/ispaniya-1839548279.html
россия
украина
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Наталья Макарова
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60
353
60
в мире, педро санчес, россия, украина, мадрид
В мире, Педро Санчес, Россия, Украина, Мадрид
15:27 25.01.2023
 
СМИ узнали подробности задержания испанца за письма со взрывчаткой

ABC: испанец, задержанный за отправку писем во взрывчаткой, не связан с группами из России

CC BY 2.0 / Michel Curi / Полиция Испании
Полиция Испании - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
CC BY 2.0 / Michel Curi /
Полиция Испании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 25 янв - РИА Новости. Испанец, предположительно отправивший письма со взрывчаткой, в том числе в посольство Украины в Мадриде, никак не связан с российскими экстремистскими группами, сообщает в среду газета ABC с ссылкой на источники.
По ее информации, 74-летний мужчина из провинции Бургос до выхода на пенсию работал государственным служащим. Сообщается, что его считают одиноким пенсионером с пророссийскими взглядами.
Согласно газете, арест испанца произошел на улице, в городе Миранда-де-Эбро, после чего представители правоохранительных органов вошли и обыскали дом, где он живет один.
Ожидается, что подозреваемый предстанет перед судом в эту пятницу. Суд будет рассматривать это дело как предполагаемое преступление терроризма, а мужчину - как автора всех этих рассылок.
Посольство Российской Федерации в Мадриде - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 23:33
Посольство России назвало фантазией статью NYT о письмах со взрывчаткой
На прошлой неделе газета New York Times опубликовала статью, согласно которой власти США и Европы подозревают российскую военную разведку в организации рассылок взрывных устройств в Испании в 2022 году. Однако конкретных доказательств этого не приводилось. Россия ранее неоднократно опровергала подобные обвинения.
Всего в ноябре и декабре 2022 года было выявлено шесть писем с взрывными устройствами внутри, которые, в частности, направлялись премьеру страны Педро Санчесу, в посольство США и Украины в Мадриде, а также в министерство обороны. В результате никто не погиб, один сотрудник украинского посольства получил ранения.
Испанские полицейские - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
18 декабря 2022, 16:26
В Испании перехватили письмо для консульства Украины, пишут СМИ
 
В миреПедро СанчесРоссияУкраинаМадрид
 
 
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