https://ria.ru/20230125/initsiativa-1847367069.html

Руденя поддержал инициативу студентов созданию регпортала в сфере занятости

Руденя поддержал инициативу студентов созданию регпортала в сфере занятости - РИА Новости, 25.01.2023

Руденя поддержал инициативу студентов созданию регпортала в сфере занятости

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поддержал предложения тверских студентов, связанные с созданием регионального портала в сфере занятости, на котором... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T16:12

2023-01-25T16:12

2023-01-25T16:12

тверская область

игорь руденя

донбасс

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ТВЕРЬ, 25 янв – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поддержал предложения тверских студентов, связанные с созданием регионального портала в сфере занятости, на котором будут размещены вакансии для студентов, а также с организацией бесплатных показов в кинотеатрах области патриотических фильмов, сообщает пресс-служба областного правительства."Наша общая цель – приносить пользу государству, работать. На вас, молодежь, мы возлагаем большие надежды. Перед нами стоят масштабные задачи по развитию страны. И люди, которые в ней живут – трудятся и учатся с пониманием этих задач. У нас большие возможности. И всё, что делается сегодня в Верхневолжье, является частью судьбы России", – сказал глава региона.Сегодня в регионе высшее и среднее профессиональное образование получают более 48 тысяч студентов.Руденя отметил, что в регионе активно идет оснащение учреждений образования, в том числе – создание профессиональных мастерских. Благодаря реализации нацпроекта "Образование" с 2019 года их открыто 37. Самое большое количество – 9 мастерских по ИТ-технологиям.Губернатор обратил внимание на важность практико-ориентированности обучения. По его словам, в регионе немало примеров эффективного сотрудничества компаний и колледжей, когда работодатель формирует запрос к образовательным программам, предоставляет площадки для обучения и специалистов в качестве наставников. Таким образом молодежь получает востребованное на рынке труда образование.Глава региона поблагодарил студентов за активную гражданскую позицию. Многие студентов трудились в качестве волонтеров во время пандемии коронавируса, принимали участие в организации работы пунктов для мобилизованных граждан, лагерей отдыха для детей Донбасса, помогали в реализации социальных проектов.

https://ria.ru/20230123/tsentry-1846917555.html

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, донбасс