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Руденя поддержал инициативу студентов созданию регпортала в сфере занятости - РИА Новости, 25.01.2023
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Тверская область
https://ria.ru/20230125/initsiativa-1847367069.html
Руденя поддержал инициативу студентов созданию регпортала в сфере занятости
Руденя поддержал инициативу студентов созданию регпортала в сфере занятости - РИА Новости, 25.01.2023
Руденя поддержал инициативу студентов созданию регпортала в сфере занятости
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поддержал предложения тверских студентов, связанные с созданием регионального портала в сфере занятости, на котором... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T16:12
2023-01-25T16:12
тверская область
игорь руденя
донбасс
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ТВЕРЬ, 25 янв – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поддержал предложения тверских студентов, связанные с созданием регионального портала в сфере занятости, на котором будут размещены вакансии для студентов, а также с организацией бесплатных показов в кинотеатрах области патриотических фильмов, сообщает пресс-служба областного правительства."Наша общая цель – приносить пользу государству, работать. На вас, молодежь, мы возлагаем большие надежды. Перед нами стоят масштабные задачи по развитию страны. И люди, которые в ней живут – трудятся и учатся с пониманием этих задач. У нас большие возможности. И всё, что делается сегодня в Верхневолжье, является частью судьбы России", – сказал глава региона.Сегодня в регионе высшее и среднее профессиональное образование получают более 48 тысяч студентов.Руденя отметил, что в регионе активно идет оснащение учреждений образования, в том числе – создание профессиональных мастерских. Благодаря реализации нацпроекта "Образование" с 2019 года их открыто 37. Самое большое количество – 9 мастерских по ИТ-технологиям.Губернатор обратил внимание на важность практико-ориентированности обучения. По его словам, в регионе немало примеров эффективного сотрудничества компаний и колледжей, когда работодатель формирует запрос к образовательным программам, предоставляет площадки для обучения и специалистов в качестве наставников. Таким образом молодежь получает востребованное на рынке труда образование.Глава региона поблагодарил студентов за активную гражданскую позицию. Многие студентов трудились в качестве волонтеров во время пандемии коронавируса, принимали участие в организации работы пунктов для мобилизованных граждан, лагерей отдыха для детей Донбасса, помогали в реализации социальных проектов.
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игорь руденя, донбасс
Тверская область, Игорь Руденя, Донбасс
16:12 25.01.2023
 

Руденя поддержал инициативу студентов созданию регпортала в сфере занятости

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиРуденя поддержал инициативу студентов созданию регпортала в сфере занятости
Руденя поддержал инициативу студентов созданию регпортала в сфере занятости - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Руденя поддержал инициативу студентов созданию регпортала в сфере занятости
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 25 янв – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поддержал предложения тверских студентов, связанные с созданием регионального портала в сфере занятости, на котором будут размещены вакансии для студентов, а также с организацией бесплатных показов в кинотеатрах области патриотических фильмов, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Наша общая цель – приносить пользу государству, работать. На вас, молодежь, мы возлагаем большие надежды. Перед нами стоят масштабные задачи по развитию страны. И люди, которые в ней живут – трудятся и учатся с пониманием этих задач. У нас большие возможности. И всё, что делается сегодня в Верхневолжье, является частью судьбы России", – сказал глава региона.
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Сегодня в регионе высшее и среднее профессиональное образование получают более 48 тысяч студентов.
Руденя отметил, что в регионе активно идет оснащение учреждений образования, в том числе – создание профессиональных мастерских. Благодаря реализации нацпроекта "Образование" с 2019 года их открыто 37. Самое большое количество – 9 мастерских по ИТ-технологиям.
Губернатор обратил внимание на важность практико-ориентированности обучения. По его словам, в регионе немало примеров эффективного сотрудничества компаний и колледжей, когда работодатель формирует запрос к образовательным программам, предоставляет площадки для обучения и специалистов в качестве наставников. Таким образом молодежь получает востребованное на рынке труда образование.
Глава региона поблагодарил студентов за активную гражданскую позицию. Многие студентов трудились в качестве волонтеров во время пандемии коронавируса, принимали участие в организации работы пунктов для мобилизованных граждан, лагерей отдыха для детей Донбасса, помогали в реализации социальных проектов.
 
Тверская областьИгорь РуденяДонбасс
 
 
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