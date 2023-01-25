https://ria.ru/20230125/inflyatsiya-1847427108.html

В России замедлилась годовая инфляция

В России замедлилась годовая инфляция - РИА Новости, 25.01.2023

В России замедлилась годовая инфляция

Инфляция в России в годовом выражении на 23 января замедлилась до 11,49% с 11,57% на 16 января, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T19:12

2023-01-25T19:12

2023-01-25T19:12

экономика

цены на нефть

максим решетников

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении на 23 января замедлилась до 11,49% с 11,57% на 16 января, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "На неделе с 17 по 23 января 2023 года инфляция замедлилась (0,14% после 0,15% неделей ранее). В годовом выражении инфляция продолжила снижаться до 11,49% год к году c 11,57% неделей ранее", - говорится в обзоре. Как отмечается в документе, сдерживающее влияние на инфляцию оказало снижение темпов роста цен в сегменте непродовольственных товаров, в основном за счет снижения цен на электро- и бытовые приборы. "На продовольственные товары рост цен ускорился (+0,27%) при повышении темпов удорожания как плодоовощной продукции, так и остальных продуктов питания. В секторе услуг инфляция возобновилась (+0,13%) преимущественно за счет роста цен на туристические услуги (авиабилеты и услуги санаториев)", - поясняется в документе. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в текущем году составит 5,5%. При этом, как говорил ранее в январе глава министерства Максим Решетников, в конце первого квартала инфляция существенно снизится год к году. Это будет связано с тем, что из базы уйдет пик роста цен весной 2022 года. Решетников также не исключил, что во втором квартале инфляция в годовом выражении какое-то время будет даже ниже целевого уровня в 4%.

https://ria.ru/20230113/inflyatsiya-1844731064.html

https://ria.ru/20230118/mrot-1845758906.html

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экономика, цены на нефть, максим решетников, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)