https://ria.ru/20230125/grossi-1847418575.html

Глава МАГАТЭ заявил о планах посетить Россию в феврале

Глава МАГАТЭ заявил о планах посетить Россию в феврале - РИА Новости, 25.01.2023

Глава МАГАТЭ заявил о планах посетить Россию в феврале

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси надеется в феврале вновь посетить Россию, об этом он заявил изданию Politico. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T18:47

2023-01-25T18:47

2023-01-25T18:50

специальная военная операция на украине

в мире

рафаэль гросси

сергей шойгу

россия

энергодар

магатэ

запорожская аэс

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси надеется в феврале вновь посетить Россию, об этом он заявил изданию Politico. Кроме того, глава агентства заявил о возможном увеличении риска ядерного инцидента на Запорожской атомной электростанции в случае активизации боевых действий весной, а также при усилении обстрелов станции. "Есть много разговоров о более крупных и масштабных маневрах и боевых действий ранней весной или в конце зимы... это заставляет меня думать, что любое увеличение бомбежек и обстрелов несомненно увеличит возможность ядерного инцидента", - заявил изданию Гросси. Гросси вновь подчеркнул необходимость создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС, добавив, что для этого необходима "политическая воля" как Украины, так и России. Он призывает европейских министров иностранных дел принять участие в этом вопросе и использовать свои каналы связи с Киевом и Москвой, чтобы также передать посыл о важности установления зоны безопасности и предотвращения ядерного инцидента. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230121/zaes-1846449719.html

https://ria.ru/20230125/zaes-1847354505.html

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