В задачи госполитики включили борьбу с использованием иностранных слов

"Абзац второй изложить в следующей редакции: "Защита и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации, обеспечение соблюдения норм современного русского литературного языка (в том числе недопущение нецензурной лексики) и противодействие излишнему использованию иностранной лексики", - отмечается в указе "О внесении изменений в Основы государственной культурной политики, утвержденные указом президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808".