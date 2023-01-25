16:29 25.01.2023 (обновлено: 16:35 25.01.2023)
В задачи госполитики включили борьбу с использованием иностранных слов
В задачи госполитики включили противодействие излишнему использованию иностранных слов
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил в задачи государственной культурной политики противодействие "излишнему использованию иностранной лексики", говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
"Абзац второй изложить в следующей редакции: "Защита и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации, обеспечение соблюдения норм современного русского литературного языка (в том числе недопущение нецензурной лексики) и противодействие излишнему использованию иностранной лексики", - отмечается в указе "О внесении изменений в Основы государственной культурной политики, утвержденные указом президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808".
В документе также отмечается, что государственная культурная политика призвана обеспечить приоритетное культурное и гуманитарное развитие как основу экономического процветания, государственного суверенитета и цивилизационной самобытности страны, укрепление общероссийской гражданской идентичности, единства и сплоченности российского общества, повышения качества жизни в стране.
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