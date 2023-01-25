https://ria.ru/20230125/gorlovka-1847366090.html
ВСУ обстреляли Горловку
ВСУ обстреляли Горловку - РИА Новости, 25.01.2023
ВСУ обстреляли Горловку
Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T16:07
2023-01-25T16:07
2023-01-25T16:07
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
сцкк
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россия
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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.22 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230125/oruzhie-1847363797.html
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Россия