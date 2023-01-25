https://ria.ru/20230125/gorlovka-1847363279.html
Горловка полностью обесточена после обстрела украинскими войсками
Горловка полностью обесточена после обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 25.01.2023
Горловка полностью обесточена после обстрела украинскими войсками
Город Горловка в ДНР полностью обесточен после обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Иван Приходько. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T15:58
2023-01-25T15:58
2023-01-25T16:16
специальная военная операция на украине
горловка
иван приходько
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Город Горловка в ДНР полностью обесточен после обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Иван Приходько. "Горловка полностью обесточена вследствие удара со стороны вооруженных сил Украины по энергосистеме города. На данный момент это вся информация", - написал Приходько в Telegram-канале. Позднее Приходько сообщил, что без электроэнергии в городе остались 124 тысячи абонентов.Ранее после очередного обстрела энергоснабжения лишилась центральная часть города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230125/artemovsk-1847115768.html
горловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, иван приходько, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Иван Приходько, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
15:58 25.01.2023 (обновлено: 16:16 25.01.2023)
Горловка полностью обесточена после обстрела украинскими войсками
Мэр Приходько: Горловка полностью обесточена после обстрела украинскими войсками