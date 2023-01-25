В музее Гагарина рассказали о борьбе за землю с местными властями
Музей Гагарина пожаловался на власти региона, не дающие ему землю
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкОрбита полета Гагарина на глобусе в городе Гагарин
Орбита полета Гагарина на глобусе в городе Гагарин. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Власти города Гагарин в Смоленской области не хотят выделять землю под развитие Объединенного мемориального музея-заповедника имени Гагарина, заявил в среду директор музея Сергей Есипов.
"Мы сейчас занимаемся внутренними экспозициями и боремся с городом за землю. Землю нам не дают ни в какую, ни под каким предлогом, вообще от слова "никак". Хотим благоустроить площадку - нельзя, хотим новый павильон выставочный - тоже не дают землю", - сказал Есипов на секции Королевских чтений, проходящей в Музее космонавтики в Москве.
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По его мнению, городская администрация таким образом отстаивает интересы граждан, которые используют землю для строительства гаражей и стоянок, в том числе коммерческого назначения.
"Когда мы им говорим, что город Гагарин это родина первого космонавта, что это государственный проект, "давайте, подойдите к этому по-государственному". Право граждан на землю не означает обязанности государства эту землю предоставлять, если это не в интересах государства. Пока нас не слышат, у нас шесть судов, прокуратура, по полной программе развлекаемся", - добавил Есипов.
Комментариями властей Гагарина РИА Новости пока не располагает.
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