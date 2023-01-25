https://ria.ru/20230125/gagarin-1847307634.html

В музее Гагарина рассказали о борьбе за землю с местными властями

В музее Гагарина рассказали о борьбе за землю с местными властями - РИА Новости, 25.01.2023

В музее Гагарина рассказали о борьбе за землю с местными властями

Власти города Гагарин в Смоленской области не хотят выделять землю под развитие Объединенного мемориального музея-заповедника имени Гагарина, заявил в среду... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T13:24

2023-01-25T13:24

2023-01-25T13:24

культура

смоленская область

москва

общество

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Власти города Гагарин в Смоленской области не хотят выделять землю под развитие Объединенного мемориального музея-заповедника имени Гагарина, заявил в среду директор музея Сергей Есипов. "Мы сейчас занимаемся внутренними экспозициями и боремся с городом за землю. Землю нам не дают ни в какую, ни под каким предлогом, вообще от слова "никак". Хотим благоустроить площадку - нельзя, хотим новый павильон выставочный - тоже не дают землю", - сказал Есипов на секции Королевских чтений, проходящей в Музее космонавтики в Москве. По его мнению, городская администрация таким образом отстаивает интересы граждан, которые используют землю для строительства гаражей и стоянок, в том числе коммерческого назначения. Комментариями властей Гагарина РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20221210/gagarin-1837705922.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

смоленская область, москва, общество