Рейтинг@Mail.ru
В музее Гагарина рассказали о борьбе за землю с местными властями - РИА Новости, 25.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230125/gagarin-1847307634.html
В музее Гагарина рассказали о борьбе за землю с местными властями
В музее Гагарина рассказали о борьбе за землю с местными властями - РИА Новости, 25.01.2023
В музее Гагарина рассказали о борьбе за землю с местными властями
Власти города Гагарин в Смоленской области не хотят выделять землю под развитие Объединенного мемориального музея-заповедника имени Гагарина, заявил в среду... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T13:24
2023-01-25T13:24
культура
смоленская область
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727483852_0:200:3286:2048_1920x0_80_0_0_ec5ba1a029add1522b40c80980480ef4.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Власти города Гагарин в Смоленской области не хотят выделять землю под развитие Объединенного мемориального музея-заповедника имени Гагарина, заявил в среду директор музея Сергей Есипов. "Мы сейчас занимаемся внутренними экспозициями и боремся с городом за землю. Землю нам не дают ни в какую, ни под каким предлогом, вообще от слова "никак". Хотим благоустроить площадку - нельзя, хотим новый павильон выставочный - тоже не дают землю", - сказал Есипов на секции Королевских чтений, проходящей в Музее космонавтики в Москве. По его мнению, городская администрация таким образом отстаивает интересы граждан, которые используют землю для строительства гаражей и стоянок, в том числе коммерческого назначения. Комментариями властей Гагарина РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20221210/gagarin-1837705922.html
https://ria.ru/20220316/gagarin-1778521618.html
смоленская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727483852_403:0:3134:2048_1920x0_80_0_0_81459e964d299b2600bdcb5b50762cff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
смоленская область, москва, общество
Культура, Смоленская область, Москва, Общество
13:24 25.01.2023
 
В музее Гагарина рассказали о борьбе за землю с местными властями

Музей Гагарина пожаловался на власти региона, не дающие ему землю

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкОрбита полета Гагарина на глобусе в городе Гагарин
Орбита полета Гагарина на глобусе в городе Гагарин - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Орбита полета Гагарина на глобусе в городе Гагарин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Власти города Гагарин в Смоленской области не хотят выделять землю под развитие Объединенного мемориального музея-заповедника имени Гагарина, заявил в среду директор музея Сергей Есипов.
"Мы сейчас занимаемся внутренними экспозициями и боремся с городом за землю. Землю нам не дают ни в какую, ни под каким предлогом, вообще от слова "никак". Хотим благоустроить площадку - нельзя, хотим новый павильон выставочный - тоже не дают землю", - сказал Есипов на секции Королевских чтений, проходящей в Музее космонавтики в Москве.
Космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля Восток-1 перед стартом - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
10 декабря 2022, 12:05
"Роскосмос" рассекретил личное дело Гагарина
По его мнению, городская администрация таким образом отстаивает интересы граждан, которые используют землю для строительства гаражей и стоянок, в том числе коммерческого назначения.
"Когда мы им говорим, что город Гагарин это родина первого космонавта, что это государственный проект, "давайте, подойдите к этому по-государственному". Право граждан на землю не означает обязанности государства эту землю предоставлять, если это не в интересах государства. Пока нас не слышат, у нас шесть судов, прокуратура, по полной программе развлекаемся", - добавил Есипов.
Комментариями властей Гагарина РИА Новости пока не располагает.
Объединенный мемориальный музей Ю. А. Гагарина - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта 2022, 18:44Культура
В музее-заповеднике имени Гагарина отреставрируют мемориальные объекты
 
КультураСмоленская областьМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала