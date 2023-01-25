18:34 25.01.2023 (обновлено: 19:25 25.01.2023)
Французские войска покинут Буркина-Фасо в течение месяца, сообщили СМИ
AFP: Франция получила уведомление с требованием вывести войска из Буркина-Фасо
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Французские военные. Архивное фото
ПАРИЖ, 25 янв – РИА Новости. Французские войска покинут территорию Буркина-Фасо в течение месяца после получения во вторник официального требования о выводе войск, сообщило в среду агентство Франс Пресс.
"Во вторник мы получили формальное уведомление о расторжении правительством Буркина-Фасо соглашения 2018 года касательно статуса французских войск на территории государства. Согласно условиям соглашения, его расторжение вступает в силу спустя месяц после получения официального письменного уведомления. Мы соблюдаем условия договора и приступим к выполнению этого требования", - сообщило СМИ со ссылкой на спикера французского МИД.
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На данный момент на территории африканского государства находятся 400 французских военных.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ожидает разъяснений от властей Буркина-Фасо о возможном запросе о выводе французских войск из этой страны в течение месяца. До этого СМИ сообщили, что правительство Буркина-Фасо денонсировало соглашение о присутствии ВС Франции, в связи с чем французские военные должны в течение месяца покинуть территорию страны.
В конце сентября 2022 года СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий.
Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.
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