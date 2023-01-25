https://ria.ru/20230125/frantsiya-1847413290.html

Французские войска покинут Буркина-Фасо в течение месяца, сообщили СМИ

Французские войска покинут Буркина-Фасо в течение месяца, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.01.2023

Французские войска покинут Буркина-Фасо в течение месяца, сообщили СМИ

Французские войска покинут территорию Буркина-Фасо в течение месяца после получения во вторник официального требования о выводе войск, сообщило в среду... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T18:34

2023-01-25T18:34

2023-01-25T19:25

в мире

франция

буркина-фасо

эммануэль макрон

сахель

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ПАРИЖ, 25 янв – РИА Новости. Французские войска покинут территорию Буркина-Фасо в течение месяца после получения во вторник официального требования о выводе войск, сообщило в среду агентство Франс Пресс."Во вторник мы получили формальное уведомление о расторжении правительством Буркина-Фасо соглашения 2018 года касательно статуса французских войск на территории государства. Согласно условиям соглашения, его расторжение вступает в силу спустя месяц после получения официального письменного уведомления. Мы соблюдаем условия договора и приступим к выполнению этого требования", - сообщило СМИ со ссылкой на спикера французского МИД.На данный момент на территории африканского государства находятся 400 французских военных.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ожидает разъяснений от властей Буркина-Фасо о возможном запросе о выводе французских войск из этой страны в течение месяца. До этого СМИ сообщили, что правительство Буркина-Фасо денонсировало соглашение о присутствии ВС Франции, в связи с чем французские военные должны в течение месяца покинуть территорию страны.В конце сентября 2022 года СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий.Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.

https://ria.ru/20230124/burkinafaso-1847060845.html

https://ria.ru/20221109/operatsiya-1830264105.html

франция

буркина-фасо

сахель

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в мире, франция, буркина-фасо, эммануэль макрон, сахель