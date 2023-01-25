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Французские войска покинут Буркина-Фасо в течение месяца, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.01.2023
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Французские войска покинут Буркина-Фасо в течение месяца, сообщили СМИ
Французские войска покинут Буркина-Фасо в течение месяца, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.01.2023
Французские войска покинут Буркина-Фасо в течение месяца, сообщили СМИ
Французские войска покинут территорию Буркина-Фасо в течение месяца после получения во вторник официального требования о выводе войск, сообщило в среду... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T18:34
2023-01-25T19:25
в мире
франция
буркина-фасо
эммануэль макрон
сахель
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ПАРИЖ, 25 янв – РИА Новости. Французские войска покинут территорию Буркина-Фасо в течение месяца после получения во вторник официального требования о выводе войск, сообщило в среду агентство Франс Пресс."Во вторник мы получили формальное уведомление о расторжении правительством Буркина-Фасо соглашения 2018 года касательно статуса французских войск на территории государства. Согласно условиям соглашения, его расторжение вступает в силу спустя месяц после получения официального письменного уведомления. Мы соблюдаем условия договора и приступим к выполнению этого требования", - сообщило СМИ со ссылкой на спикера французского МИД.На данный момент на территории африканского государства находятся 400 французских военных.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ожидает разъяснений от властей Буркина-Фасо о возможном запросе о выводе французских войск из этой страны в течение месяца. До этого СМИ сообщили, что правительство Буркина-Фасо денонсировало соглашение о присутствии ВС Франции, в связи с чем французские военные должны в течение месяца покинуть территорию страны.В конце сентября 2022 года СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий.Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.
https://ria.ru/20230124/burkinafaso-1847060845.html
https://ria.ru/20221109/operatsiya-1830264105.html
франция
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в мире, франция, буркина-фасо, эммануэль макрон, сахель
В мире, Франция, Буркина-Фасо, Эммануэль Макрон, Сахель
18:34 25.01.2023 (обновлено: 19:25 25.01.2023)
 
Французские войска покинут Буркина-Фасо в течение месяца, сообщили СМИ

AFP: Франция получила уведомление с требованием вывести войска из Буркина-Фасо

CC BY-SA 2.0 / NATO / Французские военные
Французские военные - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
CC BY-SA 2.0 / NATO /
Французские военные. Архивное фото
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ПАРИЖ, 25 янв – РИА Новости. Французские войска покинут территорию Буркина-Фасо в течение месяца после получения во вторник официального требования о выводе войск, сообщило в среду агентство Франс Пресс.
"Во вторник мы получили формальное уведомление о расторжении правительством Буркина-Фасо соглашения 2018 года касательно статуса французских войск на территории государства. Согласно условиям соглашения, его расторжение вступает в силу спустя месяц после получения официального письменного уведомления. Мы соблюдаем условия договора и приступим к выполнению этого требования", - сообщило СМИ со ссылкой на спикера французского МИД.
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В конце сентября 2022 года СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий.
Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.
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