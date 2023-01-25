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В МИД России надеются, что Эстония будет соблюдать морскую конвенцию ООН - РИА Новости, 25.01.2023
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В МИД России надеются, что Эстония будет соблюдать морскую конвенцию ООН
В МИД России надеются, что Эстония будет соблюдать морскую конвенцию ООН - РИА Новости, 25.01.2023
В МИД России надеются, что Эстония будет соблюдать морскую конвенцию ООН
Москва исходит в вопросе установления Эстонией прилежащей зоны Финского залива из того, что Таллин будет соблюдать конвенцию ООН по морскому праву 1982 года и... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T18:26
2023-01-25T18:50
мария захарова
в мире
урмас рейнсалу
финский залив
эстония
оон
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА 25 янв - РИА Новости. Москва исходит в вопросе установления Эстонией прилежащей зоны Финского залива из того, что Таллин будет соблюдать конвенцию ООН по морскому праву 1982 года и не будет препятствовать проходу российских судов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее стало известно о том, что власти Эстонии прорабатывают вопрос о введении прилежащей зоны в Финском заливе в пределах 24 морских миль от исходной линии территориального моря страны. По словам главы эстонского МИД Урмаса Рейнсалу, это позволит контролировать соблюдение законодательства страны и окажет положительный эффект на безопасность, охрану окружающей среды и защиту объектов археологической и исторической ценности, обнаруженных в море. "Установление прилежащей зоны является обычной практикой прибрежных государств, но в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву 1982 года не дает возможности контролировать и тем более препятствовать судоходству. Разумеется, если эстонская сторона будет действовать в рамках правового поля", - говорится в комментарии Захаровой об угрозах Таллина ограничить судоходство для российских судов в прилежащей зоне Финского залива. Москва исходит из того, что Эстония, несмотря на свои планы в отношении прилежащей зоны в Финском заливе, будет строго следовать положениям конвенции, добавила Захарова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона рассчитывает на то, что морское судоходство в Финском заливе будет обеспечиваться международным морским правом, даже несмотря на планы Эстонии ввести прилежащую зону в заливе.
https://ria.ru/20230124/estoniya-1847043201.html
https://ria.ru/20230124/sudokhodstvo-1847044337.html
финский залив
эстония
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мария захарова, в мире, урмас рейнсалу, финский залив, эстония, оон, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Мария Захарова, В мире, Урмас Рейнсалу, Финский залив, Эстония, ООН, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
18:26 25.01.2023 (обновлено: 18:50 25.01.2023)
 
В МИД России надеются, что Эстония будет соблюдать морскую конвенцию ООН

Захарова о прилежащей зоне Эстонии: Россия надеется на соблюдение Таллином конвенции ООН

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА 25 янв - РИА Новости. Москва исходит в вопросе установления Эстонией прилежащей зоны Финского залива из того, что Таллин будет соблюдать конвенцию ООН по морскому праву 1982 года и не будет препятствовать проходу российских судов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее стало известно о том, что власти Эстонии прорабатывают вопрос о введении прилежащей зоны в Финском заливе в пределах 24 морских миль от исходной линии территориального моря страны. По словам главы эстонского МИД Урмаса Рейнсалу, это позволит контролировать соблюдение законодательства страны и окажет положительный эффект на безопасность, охрану окружающей среды и защиту объектов археологической и исторической ценности, обнаруженных в море.
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 12:48
Эстония не может ограничивать судоходство в прилежащей зоне, заявил посол
"Установление прилежащей зоны является обычной практикой прибрежных государств, но в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву 1982 года не дает возможности контролировать и тем более препятствовать судоходству. Разумеется, если эстонская сторона будет действовать в рамках правового поля", - говорится в комментарии Захаровой об угрозах Таллина ограничить судоходство для российских судов в прилежащей зоне Финского залива.
Москва исходит из того, что Эстония, несмотря на свои планы в отношении прилежащей зоны в Финском заливе, будет строго следовать положениям конвенции, добавила Захарова.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона рассчитывает на то, что морское судоходство в Финском заливе будет обеспечиваться международным морским правом, даже несмотря на планы Эстонии ввести прилежащую зону в заливе.
Таллин - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 12:50
В Кремле оценили возможность закрытия Эстонией судоходства для России
 
Мария ЗахароваВ миреУрмас РейнсалуФинский заливЭстонияООНРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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