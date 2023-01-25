https://ria.ru/20230125/estoniya-1847410139.html

В МИД России надеются, что Эстония будет соблюдать морскую конвенцию ООН

В МИД России надеются, что Эстония будет соблюдать морскую конвенцию ООН - РИА Новости, 25.01.2023

В МИД России надеются, что Эстония будет соблюдать морскую конвенцию ООН

Москва исходит в вопросе установления Эстонией прилежащей зоны Финского залива из того, что Таллин будет соблюдать конвенцию ООН по морскому праву 1982 года и... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T18:26

2023-01-25T18:26

2023-01-25T18:50

мария захарова

в мире

урмас рейнсалу

финский залив

эстония

оон

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА 25 янв - РИА Новости. Москва исходит в вопросе установления Эстонией прилежащей зоны Финского залива из того, что Таллин будет соблюдать конвенцию ООН по морскому праву 1982 года и не будет препятствовать проходу российских судов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее стало известно о том, что власти Эстонии прорабатывают вопрос о введении прилежащей зоны в Финском заливе в пределах 24 морских миль от исходной линии территориального моря страны. По словам главы эстонского МИД Урмаса Рейнсалу, это позволит контролировать соблюдение законодательства страны и окажет положительный эффект на безопасность, охрану окружающей среды и защиту объектов археологической и исторической ценности, обнаруженных в море. "Установление прилежащей зоны является обычной практикой прибрежных государств, но в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву 1982 года не дает возможности контролировать и тем более препятствовать судоходству. Разумеется, если эстонская сторона будет действовать в рамках правового поля", - говорится в комментарии Захаровой об угрозах Таллина ограничить судоходство для российских судов в прилежащей зоне Финского залива. Москва исходит из того, что Эстония, несмотря на свои планы в отношении прилежащей зоны в Финском заливе, будет строго следовать положениям конвенции, добавила Захарова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона рассчитывает на то, что морское судоходство в Финском заливе будет обеспечиваться международным морским правом, даже несмотря на планы Эстонии ввести прилежащую зону в заливе.

https://ria.ru/20230124/estoniya-1847043201.html

https://ria.ru/20230124/sudokhodstvo-1847044337.html

финский залив

эстония

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мария захарова, в мире, урмас рейнсалу, финский залив, эстония, оон, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)