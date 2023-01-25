https://ria.ru/20230125/ekonomika-1847450423.html
В ООН заявили о сокращении экономики Украины на 30 процентов
В ООН заявили о сокращении экономики Украины на 30 процентов - РИА Новости, 25.01.2023
В ООН заявили о сокращении экономики Украины на 30 процентов
Экономика Украины сократилась более чем на 30% в 2022 году, говорится в докладе ООН "Мировое экономическое положение и перспективы". РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T21:04
2023-01-25T21:04
2023-01-25T21:04
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ЖЕНЕВА, 25 янв – РИА Новости. Экономика Украины сократилась более чем на 30% в 2022 году, говорится в докладе ООН "Мировое экономическое положение и перспективы". "Экономика Украины сократилась более чем на 30% в 2022 году из-за массового разрушения ее физической инфраструктуры, сбоев в производственной и торговой деятельности, значительного сокращения рабочей силы и крупномасштабного перемещения населения", - говорится в документе. ООН добавляет, что постконфликтное восстановление потребует "огромных" финансовых ресурсов.
https://ria.ru/20230123/ukraina-1846840292.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, оон, в мире, экономика
Украина, ООН, В мире, Экономика
В ООН заявили о сокращении экономики Украины на 30 процентов
Доклад ООН: экономика Украины сократилась более чем на 30 процентов в 2022 году