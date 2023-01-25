https://ria.ru/20230125/ekonomika-1847282603.html

"Интер РАО" компенсировало выпадающие доходы

"Интер РАО" компенсировало выпадающие доходы - РИА Новости, 25.01.2023

"Интер РАО" компенсировало выпадающие доходы

"Интер РАО" удалось полностью компенсировать выпадающие доходы от прекращения экспорта электроэнергии в западном направлении, заявил глава компании Борис... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T11:45

2023-01-25T11:45

2023-01-25T12:13

экономика

борис ковальчук

михаил мишустин

дальний восток

республика бурятия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. "Интер РАО" удалось полностью компенсировать выпадающие доходы от прекращения экспорта электроэнергии в западном направлении, заявил глава компании Борис Ковальчук. "Два фактора - в виде наращивания экспорта в азиатском направлении и работы инжиниринговых подразделений группы - полностью компенсировали выпадающие доходы от прекращения экспорта в западном направлении", - заявил Ковальчук на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.Ковальчук напомнил, что в мае 2021 года "Интер РАО" приобрело ряд строительных предприятий. На сегодняшний момент, по его словам, общий портфель заказов инжиниринговых подразделений компании превышает 150 миллиардов рублей, что делает инжиниринговый бизнес "Интер РАО" "крупнейшим в российской тепловой электроэнергетике"."Интер РАО", также рассказал Ковальчук, в качестве подрядчика строит часть сетевой инфраструктуры Восточного полигона, а также осуществляет подключение крупных предприятий в Сибири и на Дальнем Востоке.Компания за 2022 год осуществила реализацию целого ряда проектов по вводу новых мощностей, также рассказал премьер-министру глава "Интер РАО". Особенно Ковальчук выделил проект в Бурятии, где новые мощности оказались очень востребованными."По итогам 2022 года общий объем вводов объектов электроэнергетики составил порядка 1,5 тысячи МВт... Я бы здесь выделил именно два блока по 200 МВт на Гусиноозерской станции, расположенной в Республике Бурятия, ввиду того, что данная станция работает на обеспечение в том числе железной дороги и вообще Дальнего Востока. А в условиях повышенной загрузки и роста товарооборота в восточном направлении эти мощности оказались наиболее востребованы", - отметил Ковальчук.

https://ria.ru/20230125/elektroenergiya-1847281165.html

https://ria.ru/20230125/analogi-1847285585.html

дальний восток

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, борис ковальчук, михаил мишустин, дальний восток, республика бурятия