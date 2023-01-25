https://ria.ru/20230125/dzhenerik-1847262587.html
ФАС согласовала цены на второй российский дженерик от ВИЧ
ФАС согласовала цены на второй российский дженерик от ВИЧ - РИА Новости, 25.01.2023
ФАС согласовала цены на второй российский дженерик от ВИЧ
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цены на второй отечественный дженерик "Этравирин ПСК" для лечения болезни, вызванной вирусом иммунодефицита РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T10:34
2023-01-25T10:34
2023-01-25T10:34
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цены на второй отечественный дженерик "Этравирин ПСК" для лечения болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека, препарат будет на 34% дешевле импортного аналога, сообщает ведомство. "ФАС согласовала цену на второй отечественный дженерик "Этравирин ПСК". Она снижена относительно зарегистрированной цены на референтный лекарственный препарат иностранного производства "Интеленс" на 34%", - говорится в сообщении. Так, цена за потребительскую упаковку отечественного дженерика, включающую 60 капсул, составила 11 532,57 рубля при зарегистрированной цене на иностранный препарат в размере 17 486,84 рубля. Кроме того, по закону, после регистрации цены на второй отечественный дженерик зарегистрированные цены на первый, в данном случае "Клесидра", должны быть снижены более чем на 15%. Ведомство направит соответствующее уведомление фармпроизводителю. По мнению ведомства, снижение согласованных цен на эти препараты повысит их доступность для населения России. При этом в медорганизациях они будут предоставляться гражданам бесплатно в рамках программы государственных гарантий безвозмездного оказания медицинской помощи.
https://ria.ru/20230123/lekarstva-1846666472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Экономика
ФАС согласовала цены на второй российский дженерик от ВИЧ
ФАС согласовала цены на второй российский дженерик "Этравирин ПСК" от ВИЧ
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цены на второй отечественный дженерик "Этравирин ПСК" для лечения болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека, препарат будет на 34% дешевле импортного аналога, сообщает
ведомство.
"ФАС согласовала цену на второй отечественный дженерик "Этравирин ПСК". Она снижена относительно зарегистрированной цены на референтный лекарственный препарат иностранного производства "Интеленс" на 34%", - говорится в сообщении.
Так, цена за потребительскую упаковку отечественного дженерика, включающую 60 капсул, составила 11 532,57 рубля при зарегистрированной цене на иностранный препарат в размере 17 486,84 рубля.
Кроме того, по закону, после регистрации цены на второй отечественный дженерик зарегистрированные цены на первый, в данном случае "Клесидра", должны быть снижены более чем на 15%. Ведомство направит соответствующее уведомление фармпроизводителю.
По мнению ведомства, снижение согласованных цен на эти препараты повысит их доступность для населения России
. При этом в медорганизациях они будут предоставляться гражданам бесплатно в рамках программы государственных гарантий безвозмездного оказания медицинской помощи.