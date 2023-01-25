Рейтинг@Mail.ru
ФАС согласовала цены на второй российский дженерик от ВИЧ - РИА Новости, 25.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230125/dzhenerik-1847262587.html
ФАС согласовала цены на второй российский дженерик от ВИЧ
ФАС согласовала цены на второй российский дженерик от ВИЧ - РИА Новости, 25.01.2023
ФАС согласовала цены на второй российский дженерик от ВИЧ
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цены на второй отечественный дженерик "Этравирин ПСК" для лечения болезни, вызванной вирусом иммунодефицита РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T10:34
2023-01-25T10:34
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151414/71/1514147135_0:33:3076:1763_1920x0_80_0_0_03acbf4b002aaacdfd44c5b31fbe373d.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цены на второй отечественный дженерик "Этравирин ПСК" для лечения болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека, препарат будет на 34% дешевле импортного аналога, сообщает ведомство. "ФАС согласовала цену на второй отечественный дженерик "Этравирин ПСК". Она снижена относительно зарегистрированной цены на референтный лекарственный препарат иностранного производства "Интеленс" на 34%", - говорится в сообщении. Так, цена за потребительскую упаковку отечественного дженерика, включающую 60 капсул, составила 11 532,57 рубля при зарегистрированной цене на иностранный препарат в размере 17 486,84 рубля. Кроме того, по закону, после регистрации цены на второй отечественный дженерик зарегистрированные цены на первый, в данном случае "Клесидра", должны быть снижены более чем на 15%. Ведомство направит соответствующее уведомление фармпроизводителю. По мнению ведомства, снижение согласованных цен на эти препараты повысит их доступность для населения России. При этом в медорганизациях они будут предоставляться гражданам бесплатно в рамках программы государственных гарантий безвозмездного оказания медицинской помощи.
https://ria.ru/20230123/lekarstva-1846666472.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151414/71/1514147135_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bfb5f9293dcdc493e42cdd55306d5ce3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Экономика
10:34 25.01.2023
 
ФАС согласовала цены на второй российский дженерик от ВИЧ

ФАС согласовала цены на второй российский дженерик "Этравирин ПСК" от ВИЧ

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкЗданиие Федеральной антимонопольной службы России
Зданиие Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Зданиие Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цены на второй отечественный дженерик "Этравирин ПСК" для лечения болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека, препарат будет на 34% дешевле импортного аналога, сообщает ведомство.
"ФАС согласовала цену на второй отечественный дженерик "Этравирин ПСК". Она снижена относительно зарегистрированной цены на референтный лекарственный препарат иностранного производства "Интеленс" на 34%", - говорится в сообщении.
Так, цена за потребительскую упаковку отечественного дженерика, включающую 60 капсул, составила 11 532,57 рубля при зарегистрированной цене на иностранный препарат в размере 17 486,84 рубля.
Кроме того, по закону, после регистрации цены на второй отечественный дженерик зарегистрированные цены на первый, в данном случае "Клесидра", должны быть снижены более чем на 15%. Ведомство направит соответствующее уведомление фармпроизводителю.
По мнению ведомства, снижение согласованных цен на эти препараты повысит их доступность для населения России. При этом в медорганизациях они будут предоставляться гражданам бесплатно в рамках программы государственных гарантий безвозмездного оказания медицинской помощи.
Прием лекарств - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 00:18
Россияне стали больше тратить на лекарства, показал опрос
 
РоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала