https://ria.ru/20230125/dtp-1847452373.html

В Москве "Газель" насмерть сбила перебегавшего Ленинградское шоссе пешехода

В Москве "Газель" насмерть сбила перебегавшего Ленинградское шоссе пешехода - РИА Новости, 25.01.2023

В Москве "Газель" насмерть сбила перебегавшего Ленинградское шоссе пешехода

Один человек погиб, еще двое ранены в среду вечером при наезде на них автомашины "Газель" на Ленинградском шоссе на севере Москвы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T21:25

2023-01-25T21:25

2023-01-25T21:26

происшествия

авто

москва

ленинградское шоссе

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Один человек погиб, еще двое ранены в среду вечером при наезде на них автомашины "Газель" на Ленинградском шоссе на севере Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. В результате ДТП, уточнил собеседник агентства, один человек погиб, двое пострадали. Столичная Госавтоинспекция в свою очередь сообщила, что "Газель" наехала на пешеходов, переходивших дорогу "вне пешеходного перехода". Также в ведомстве подтвердили сведения об одном погибшем и двух пострадавших. "На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы", - информирует ГИБДД в Telegram-канале.

https://ria.ru/20230124/voditel-1847215782.html

москва

ленинградское шоссе

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, москва, ленинградское шоссе, гибдд мвд рф