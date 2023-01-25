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В Москве "Газель" насмерть сбила перебегавшего Ленинградское шоссе пешехода - РИА Новости, 25.01.2023
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В Москве "Газель" насмерть сбила перебегавшего Ленинградское шоссе пешехода
В Москве "Газель" насмерть сбила перебегавшего Ленинградское шоссе пешехода - РИА Новости, 25.01.2023
В Москве "Газель" насмерть сбила перебегавшего Ленинградское шоссе пешехода
Один человек погиб, еще двое ранены в среду вечером при наезде на них автомашины "Газель" на Ленинградском шоссе на севере Москвы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T21:25
2023-01-25T21:26
происшествия
авто
москва
ленинградское шоссе
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Один человек погиб, еще двое ранены в среду вечером при наезде на них автомашины "Газель" на Ленинградском шоссе на севере Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. В результате ДТП, уточнил собеседник агентства, один человек погиб, двое пострадали. Столичная Госавтоинспекция в свою очередь сообщила, что "Газель" наехала на пешеходов, переходивших дорогу "вне пешеходного перехода". Также в ведомстве подтвердили сведения об одном погибшем и двух пострадавших. "На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы", - информирует ГИБДД в Telegram-канале.
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происшествия, авто, москва, ленинградское шоссе, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Москва, Ленинградское шоссе, ГИБДД МВД РФ
21:25 25.01.2023 (обновлено: 21:26 25.01.2023)
 
В Москве "Газель" насмерть сбила перебегавшего Ленинградское шоссе пешехода

"Газель" сбила трех человек, перебегавших Ленинградское шоссе в Москве, один из них погиб

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Один человек погиб, еще двое ранены в среду вечером при наезде на них автомашины "Газель" на Ленинградском шоссе на севере Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Возле дома №63 три человека попытались перебежать оживленную проезжую часть, их сбила "Газель", - сказал собеседник агентства.
В результате ДТП, уточнил собеседник агентства, один человек погиб, двое пострадали.
Столичная Госавтоинспекция в свою очередь сообщила, что "Газель" наехала на пешеходов, переходивших дорогу "вне пешеходного перехода". Также в ведомстве подтвердили сведения об одном погибшем и двух пострадавших.
"На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы", - информирует ГИБДД в Telegram-канале.
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ПроисшествияАвтоМоскваЛенинградское шоссеГИБДД МВД РФ
 
 
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