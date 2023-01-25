Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье три человека пострадали в ДТП с двумя грузовиками и автобусом - РИА Новости, 25.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230125/dtp-1847329592.html
В Подмосковье три человека пострадали в ДТП с двумя грузовиками и автобусом
В Подмосковье три человека пострадали в ДТП с двумя грузовиками и автобусом - РИА Новости, 25.01.2023
В Подмосковье три человека пострадали в ДТП с двумя грузовиками и автобусом
Прокуратура Московской области начала проверку после столкновения пассажирского микроавтобуса и двух грузовиков в Балашихе, в котором пострадали три человека,... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T14:27
2023-01-25T14:27
происшествия
авто
балашиха
московская область (подмосковье)
дтп
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847329209_174:0:1107:525_1920x0_80_0_0_76eacb46d509d17a64edc17b28fe1d93.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после столкновения пассажирского микроавтобуса и двух грузовиков в Балашихе, в котором пострадали три человека, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства. "По предварительной информации, сегодня около 9.20 в городском округе Балашиха возле остановки общественного транспорта "Красная Роза" произошло столкновение пассажирского микроавтобуса и двух грузовых автомобилей. В результате происшествия травмы получили два пассажира микроавтобуса и водитель одного из грузовиков", - говорится в сообщении. Уточняется, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В ходе проверки, проведение которой поручено Балашихинской городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению перевозчиком требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках. По результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20230125/dtp-1847306223.html
https://ria.ru/20230125/ugon-1847283897.html
балашиха
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847329209_188:0:888:525_1920x0_80_0_0_6f5781aa53d60781aaee01bf0bfd36b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, балашиха, московская область (подмосковье), дтп, россия
Происшествия, Авто, Балашиха, Московская область (Подмосковье), ДТП, Россия
14:27 25.01.2023
 
В Подмосковье три человека пострадали в ДТП с двумя грузовиками и автобусом

В подмосковной Балашихе три человека пострадали в ДТП микроавтобуса с двумя грузовиками

© Фото : Прокуратура Московской областиНа месте ДТП в Балашихе. 25 января 2023
На месте ДТП в Балашихе. 25 января 2023 - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© Фото : Прокуратура Московской области
На месте ДТП в Балашихе. 25 января 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после столкновения пассажирского микроавтобуса и двух грузовиков в Балашихе, в котором пострадали три человека, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства.
"По предварительной информации, сегодня около 9.20 в городском округе Балашиха возле остановки общественного транспорта "Красная Роза" произошло столкновение пассажирского микроавтобуса и двух грузовых автомобилей. В результате происшествия травмы получили два пассажира микроавтобуса и водитель одного из грузовиков", - говорится в сообщении.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 13:17
В Челябинске маршрутка с пассажирами врезалась в крыльцо
Уточняется, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
В ходе проверки, проведение которой поручено Балашихинской городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению перевозчиком требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках. По результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 11:52
В Петербурге восьмиклассник угнал каршеринговый автомобиль
 
ПроисшествияАвтоБалашихаМосковская область (Подмосковье)ДТПРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала