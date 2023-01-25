https://ria.ru/20230125/dtp-1847329592.html
В Подмосковье три человека пострадали в ДТП с двумя грузовиками и автобусом
В Подмосковье три человека пострадали в ДТП с двумя грузовиками и автобусом - РИА Новости, 25.01.2023
В Подмосковье три человека пострадали в ДТП с двумя грузовиками и автобусом
Прокуратура Московской области начала проверку после столкновения пассажирского микроавтобуса и двух грузовиков в Балашихе, в котором пострадали три человека,... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T14:27
2023-01-25T14:27
2023-01-25T14:27
происшествия
авто
балашиха
московская область (подмосковье)
дтп
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после столкновения пассажирского микроавтобуса и двух грузовиков в Балашихе, в котором пострадали три человека, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства. "По предварительной информации, сегодня около 9.20 в городском округе Балашиха возле остановки общественного транспорта "Красная Роза" произошло столкновение пассажирского микроавтобуса и двух грузовых автомобилей. В результате происшествия травмы получили два пассажира микроавтобуса и водитель одного из грузовиков", - говорится в сообщении. Уточняется, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В ходе проверки, проведение которой поручено Балашихинской городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению перевозчиком требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках. По результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20230125/dtp-1847306223.html
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Происшествия, Авто, Балашиха, Московская область (Подмосковье), ДТП, Россия
В Подмосковье три человека пострадали в ДТП с двумя грузовиками и автобусом
В подмосковной Балашихе три человека пострадали в ДТП микроавтобуса с двумя грузовиками