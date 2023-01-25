https://ria.ru/20230125/dtp-1847306223.html
В Челябинске маршрутка с пассажирами врезалась в крыльцо
В Челябинске маршрутка с пассажирами врезалась в крыльцо - РИА Новости, 25.01.2023
В Челябинске маршрутка с пассажирами врезалась в крыльцо
Маршрутное такси, где находились три пассажира, в среду врезалось в крыльцо здания в Челябинске, пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГИБДД региона. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T13:17
2023-01-25T13:17
2023-01-25T13:17
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 янв – РИА Новости. Маршрутное такси, где находились три пассажира, в среду врезалось в крыльцо здания в Челябинске, пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГИБДД региона. По данным УГИБДД, ДТП произошло 25 января около 08.00 (06.00 мск) в Челябинске напротив дома 93 по улице Дзержинского. "Маршрутное такси №75, за управлением которого находился водитель, мужчина 1992 года рождения, по предварительным данным, двигаясь по улице Дзержинского совершил столкновение с припаркованным автомобилем Kia, после чего, продолжив движение, совершил наезд на крыльцо здания, не повредив его. В момент ДТП в салоне маршрутного такси находилось 3 человека, никто из пассажиров не пострадал", - говорится в сообщении. Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства случившегося, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20230120/dtp-1846336881.html
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В Челябинске маршрутка с пассажирами врезалась в крыльцо
В Челябинске маршрутка с пассажирами въехала в крыльцо здания, никто не пострадал