Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске маршрутка с пассажирами врезалась в крыльцо - РИА Новости, 25.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230125/dtp-1847306223.html
В Челябинске маршрутка с пассажирами врезалась в крыльцо
В Челябинске маршрутка с пассажирами врезалась в крыльцо - РИА Новости, 25.01.2023
В Челябинске маршрутка с пассажирами врезалась в крыльцо
Маршрутное такси, где находились три пассажира, в среду врезалось в крыльцо здания в Челябинске, пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГИБДД региона. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T13:17
2023-01-25T13:17
происшествия
авто
челябинск
дзержинский
гибдд мвд рф
угибдд
дтп
челябинская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811259523_0:103:3457:2048_1920x0_80_0_0_1fcdc3aa0491e9fe1fc0b7bc238f0e48.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 25 янв – РИА Новости. Маршрутное такси, где находились три пассажира, в среду врезалось в крыльцо здания в Челябинске, пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГИБДД региона. По данным УГИБДД, ДТП произошло 25 января около 08.00 (06.00 мск) в Челябинске напротив дома 93 по улице Дзержинского. "Маршрутное такси №75, за управлением которого находился водитель, мужчина 1992 года рождения, по предварительным данным, двигаясь по улице Дзержинского совершил столкновение с припаркованным автомобилем Kia, после чего, продолжив движение, совершил наезд на крыльцо здания, не повредив его. В момент ДТП в салоне маршрутного такси находилось 3 человека, никто из пассажиров не пострадал", - говорится в сообщении. Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства случившегося, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20230120/dtp-1846336881.html
челябинск
дзержинский
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811259523_511:0:3242:2048_1920x0_80_0_0_e7aad63caddb787ea75933e17e332752.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, челябинск, дзержинский, гибдд мвд рф, угибдд, дтп, челябинская область
Происшествия, Авто, Челябинск, Дзержинский, ГИБДД МВД РФ, УГИБДД, ДТП, Челябинская область
13:17 25.01.2023
 
В Челябинске маршрутка с пассажирами врезалась в крыльцо

В Челябинске маршрутка с пассажирами въехала в крыльцо здания, никто не пострадал

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 25 янв – РИА Новости. Маршрутное такси, где находились три пассажира, в среду врезалось в крыльцо здания в Челябинске, пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГИБДД региона.
По данным УГИБДД, ДТП произошло 25 января около 08.00 (06.00 мск) в Челябинске напротив дома 93 по улице Дзержинского.
"Маршрутное такси №75, за управлением которого находился водитель, мужчина 1992 года рождения, по предварительным данным, двигаясь по улице Дзержинского совершил столкновение с припаркованным автомобилем Kia, после чего, продолжив движение, совершил наезд на крыльцо здания, не повредив его. В момент ДТП в салоне маршрутного такси находилось 3 человека, никто из пассажиров не пострадал", - говорится в сообщении.
Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства случившегося, уточняется в сообщении.
ДТП с участием девяти автомобилей в Сочи
20 января, 17:35
В смертельном ДТП в Сочи столкнулись девять автомобилей
 
ПроисшествияАвтоЧелябинскДзержинскийГИБДД МВД РФУГИБДДДТПЧелябинская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала