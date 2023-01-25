https://ria.ru/20230125/donetsk-1847382089.html
Украинские войска вновь обстреляли Донецк
Украинские войска вновь обстреляли Донецк - РИА Новости, 25.01.2023
Украинские войска вновь обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T16:44
2023-01-25T16:44
2023-01-25T16:58
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
нато
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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230125/gorlovka-1847366090.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, НАТО
16:44 25.01.2023 (обновлено: 16:58 25.01.2023)
Украинские войска вновь обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка шесть снарядов