Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке шесть снарядов
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и Макеевку, выпустив в общей сложности шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00:00 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12:45 (совпадает с мск – ред) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 12:48 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.