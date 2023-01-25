https://ria.ru/20230125/donbass-1847308827.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 25.01.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и Макеевку, выпустив в общей сложности шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T13:30

2023-01-25T13:30

2023-01-25T13:30

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

макеевка

донецкая народная республика

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 25 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и Макеевку, выпустив в общей сложности шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12:45 (совпадает с мск – ред) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 12:48 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230125/donbass-1847308230.html

https://ria.ru/20230125/obstrel-1847272805.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, макеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк