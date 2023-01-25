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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 25.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/donbass-1847308827.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 25.01.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и Макеевку, выпустив в общей сложности шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T13:30
2023-01-25T13:30
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
макеевка
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 25 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и Макеевку, выпустив в общей сложности шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12:45 (совпадает с мск – ред) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 12:48 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230125/donbass-1847308230.html
https://ria.ru/20230125/obstrel-1847272805.html
донецк
макеевка
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в мире, донецк, макеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
13:30 25.01.2023
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке шесть снарядов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и Макеевку, выпустив в общей сложности шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00:00 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12:45 (совпадает с мск – ред) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 12:48 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
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Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦКК
 
 
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