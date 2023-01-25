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Украинские войска обстреляли Широкую Балку - РИА Новости, 25.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/donbass-1847308230.html
Украинские войска обстреляли Широкую Балку
Украинские войска обстреляли Широкую Балку - РИА Новости, 25.01.2023
Украинские войска обстреляли Широкую Балку
Украинские войска выпустили в среду по Широкой Балке в Донецкой Народной республике шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T13:28
2023-01-25T13:28
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
донецкая народная республика
украина
горловка
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили в среду по Широкой Балке в Донецкой Народной республике шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Широкая Балка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. В свою очередь мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела поселок Широкая Балка остался без света. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230125/obstrel-1847272805.html
https://ria.ru/20230125/dnr-1847245527.html
донецкая народная республика
украина
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в мире, иван приходько, донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Приходько, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, СЦКК, НАТО
13:28 25.01.2023
 
Украинские войска обстреляли Широкую Балку

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Широкой Балке шесть снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили в среду по Широкой Балке в Донецкой Народной республике шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Широкая Балка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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В свою очередь мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела поселок Широкая Балка остался без света.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИван ПриходькоДонецкая Народная РеспубликаУкраинаГорловкаСЦККНАТО
 
 
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