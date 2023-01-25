https://ria.ru/20230125/donbass-1847308230.html

Украинские войска обстреляли Широкую Балку

Украинские войска обстреляли Широкую Балку - РИА Новости, 25.01.2023

Украинские войска обстреляли Широкую Балку

Украинские войска выпустили в среду по Широкой Балке в Донецкой Народной республике шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T13:28

2023-01-25T13:28

2023-01-25T13:28

специальная военная операция на украине

в мире

иван приходько

донецкая народная республика

украина

горловка

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили в среду по Широкой Балке в Донецкой Народной республике шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Широкая Балка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. В свою очередь мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела поселок Широкая Балка остался без света. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230125/obstrel-1847272805.html

https://ria.ru/20230125/dnr-1847245527.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иван приходько, донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк, нато